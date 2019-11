Sikkerhedsstyrelsen har testet 22 produkter fra platforme uden for EU. 21 af produkterne havde farlige fejl.

Populære handelssider på internettet som Wish, Amazon, eBay og Aliexpress er kendt for at sælge billige produkter fra platforme uden for EU.

I en ny kontrol fra Sikkerhedsstyrelsen viser det sig, at en stor del af produkterne fra platformene også kan være farlige.

Sikkerhedsstyrelsen har testet 16 stykker legetøj og børneprodukter samt seks elprodukter fra hjemmesiderne. 21 af produkterne havde alvorlige fejl.

Resultatet fra kontrollen er "uhyggeligt", mener erhvervsminister Simon Kollerup (S), der retter en skarp kritik af platformene.

- Det betyder konkret, at børn kan blive kvalt i legetøjet, og at produkter som mobilopladere og julelyskæder kan give stød eller bryde i brand.

- Som forbruger, og ikke mindst som far, er det noget, der giver mig helt ondt i maven, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Ud af seks elprodukter var alle farlige, mens de fem udgjorde en alvorlig risiko, vurderede Sikkerhedsstyrelsen. Ud af 16 stykker legetøj og produkter til børn var 15 farlige.

Ifølge kontorchef ved Sikkerhedsstyrelsen, Lone Brose, er det virksomhedernes ansvar, at den sikrer sine produkter. Forbrugerne selv kan også gøre noget.

- Det er vigtigt, at forbrugerne bruger deres kritiske sans og overvejer, om et tilbud er for godt til at være sandt, siger hun.

Sikkerhedsstyrelsen vil henvende sig til platformene og bede dem fjerne de farlige produkter, der er testet, fortæller kontorchef desuden.

Erhvervsministeren oplyser, at regeringen næste år vil fremsætte et lovforslag om bedre kontrolmuligheder og øgede strafmuligheder over for internethandler.

/ritzau/