For knap syv år siden søgte migranter mod Europa i et hidtil uset niveau, hvilket blev kaldt 'migrantkrise' – og nu frygter Danmark, at det kan ske igen.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) i et interview med TV 2.

»Det, vi kan se i en række lande, er, at der ikke er ressourcer til at administrere og behandle alle de ansøgninger, der kommer. I et land som Østrig fik man 110.000 flygtninge sidste år, og mange var fra lande, hvor man næsten aldrig får asyl,« lyder det fra ministeren.

Ifølge ministeren er der, som hans kommentarer også hentyder til, tale om foruroligende tal på området.

Vel at mærke i EU-regi.

Europas grænser blev i 2022 krydset ulovligt hele 330.000 gange, hvilket er en stigning på 64 procent sammenlignet med året før.

Ikke siden 2016, hvor den føromtalte krise stod på, er tallene set højere.

Derfor mener Kaare Dybvad, at løsningen skal findes i europæisk samarbejde. En af løsningerne, ifølge regeringen, kunne blandt andet være at samle flygtninge i kø uden for Europa, så »hvis man har lovlig ret til asyl, så får man det i Europa, og hvis man ikke har det, så får man det ikke«, siger ministeren til TV 2.

Fredag havde statsminister Mette Frederiksen (S) besøg af den østrigske kansler, Karl Nehammer. Også her stod migration på dagsordenen.

»Det, vi har diskuteret i dag, er, at vi både har behov for yderligere initiativer på den korte bane, det handler om beskyttelse af ydre grænser og visumregler, også i lande tæt på os.«

»Det handler om hjemsendelser af afviste asylansøgere. Vi har også i dag talt om, at det langsigtede perspektiv er mindst lige så vigtigt,« sagde hun ifølge Ritzau.

Danmark og Østrig har sammen med seks andre lande sendt et brev til EU-toppen, hvori de kræver en handling for at få mindsket migrationen til EU.

Ud over Danmark og Østrig underskrev også Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Malta og Slovakiet brevet.