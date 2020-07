Hvis forsamlingsforbuddet fortsætter, skal kulturlivet støttes, mener kulturminister Joy Mogensen.

Hvis der stadig er begrænsninger på forsamlinger på den anden side af sommeren, kommer der økonomisk støtte til de kulturinstitutioner, som er berørt af faldende billetsalg.

Det skriver kulturminister Joy Mogensen (S) på sin Facebook-side.

I opslaget nævnes teatre, spillesteder, ensembler samt visse idrætsbegivenheder som dele af kulturlivet, der kan få brug for støtte.

Hvis der forsat er et forsamlingsbud efter sommeren, vil regeringen indkalde til forhandlinger i de første uger af august om støtte til de ramte arrangører.

Ministeren opfordrer til, at kultur- og idrætslivet holder fast i deres planer for efteråret.

- Men det er også klogt at være ekstra forsigtige, udvise rettidig omhu og tage højde for, at forholdene ikke lige med det samme bliver, som de var, skriver Joy Mogensen.

Hjælpen kommer til at afhænge af, hvad der kan samles flertal for i Folketinget samt hvilke restriktioner, der kommer til at gælde efter sommeren.

Spillestedernes interesseorganisation Dansk Live advarede mandag om, at spillesteder landet over risikerer at gå konkurs, hvis de skal genåbne med de nuværende retningslinjer.

I Kulturministeriets udkast til retningslinjerne for spillestederne er der krav om fire kvadratmeter plads for hver gæst.

Flere kulturordfører har efterspurgt en løsning til blandt andre spillestederne.

Folketingsmedlemmerne Britt Bager (V) og Charlotte Broman Mølbæk (SF) har begge opfordret til, at kulturministeren indkalder til forhandlinger om en løsning for kulturlivet.

De to ordførere har begge talt for, at der skal ydes økonomisk støtte til kulturlivet.

Ifølge Britt Bager bør man dog først kigge på, om der kan løsnes op for retningslinjerne i genåbningen.

Ritzau kontaktede mandag og tirsdag ministeriet for et interview om sagen, men pressetjenesten er endnu ikke vendt tilbage.

/ritzau/