Min veninde græd i telefonen, da jeg fortalte hende det.

Hun er tit meget følelsesladet, når hun er på vej hjem fra endnu en skuffende nat på en overfladisk københavnernatklub, skyllet ned med ti shots til overpris på et snusket værtshus og en dryppende durum-to-go.

Hendes tårer havde nok flydt, ligegyldigt hvilke ord der havde lydt fra min mund. Men det var, som om den skrattende Messenger-forbindelse forstærkede dem.

Pludselig kunne jeg høre min stemme meget tydeligt, og den lød ikke som min egen.

Et årti med billeddeling uden samtykke Vi træder ud af et årti, hvor vi for første gang blev gjort opmærksomme på, at overgreb kan foregå i den digitale verden såvel som den fysiske. Som årene er gået er strafferammen blevet sat op for denne type kriminalitet, og Rigspolitiet har oprettet en specialenhed udelukkende til at efterforske den slags sager. Men der er stadig lang vej igen. Derfor har jeg valgt at fortælle min historie. Med et håb om, at flere vil forstå, at den digitale og den fysiske verden ikke længere kan adskilles. At man ikke er naiv og må forvente overgreb, hvis man har privat materiale liggende online eller i tillid sender det videre. De fleste er enige om, at man ikke selv er uden om et overgreb på gaden, bare fordi man er letpåklædt. Så jeg håber, at vi også kan være enige om, at det samme gør sig gældende på nettet.

»Nogen har hacket mig. Jeg har fået delt intime billeder.«

Klokken var fire om morgenen hos hende. Den var to om formiddagen hos mig.

Bjergene omkring Lake Tekapo på New Zealands sydø virkede større end nogensinde før, og eboks-mailen fra Rigspolitiet så lille, at jeg knap kunne læse ordene på skærmen.

‘Under politiets efterforskning har vi konstateret, at dit navn fremgår af føromtalte indholdsfortegnelse.’

En indholdsfortegnelse til et onlinekatalog med intime fotos af 720 danske kvinder.

720 kvinder i alle aldre på tværs af sociale skel og professioner, der har fået delt alt fra bikinibilleder, ammebilleder, nøgenbilleder og billeder, der dokumenterer en slankekur.

Nogle har fået delt et enkelt billede, mens andre har fået delt flere hundrede.

Det er en af de største sager af slagsen i dansk sammenhæng, og som min og flere af de andre kvinders advokat Miriam Michaelsen beskriver det; en sag, der sætter en tyk, fed streg under, at deling af billeder uden samtykke ikke er et ungdomsproblem, men et problem, der kan ramme hvem som helst.

720. 'Det er fandeme mange', tænkte jeg først. Hvordan mon hackeren har båret sig ad med det. Idiot. Og stakkels kvinder. Stakkels mig?

Er vi stakkels?

‘En stakkel er en, som vækker medlidenhed på grund af sin svaghed, hjælpeløshed eller ulykkelige situation,’ som der står i den danske ordbog.

Ordene brænder og stikker for at komme ud af min krop. Som små syle inde bag mine kinder, inden de langsomt løber ned langs min rygsøjle.

De store sager i 10'erne I 2014 stod Emma Holten frem som den første i verden og fortalte, at hun siden 2011 havde levet med, at der var blevet delt nøgenbilleder af hende på nettet mod hendes vilje - sammen med samtlige af hendes personlige oplysninger. Året efter, i 2015, kom det frem, at unge fyre gemte billeder af lokale piger i Dropbox. I den såkaldte 'Viborg-mappe' lå der omkring 900 intime fotos af piger fra lokalområdet. I 2017 fandt offentligheden ud af, hvordan der i Facebook-gruppen 'Offensimentum' blev udvekslet nøgenbilleder af piger imellem gruppens over 100.000 medlemmer. 2018 blev året, hvor den største sag af slagsen udspillede sig. I Umbrella-sagen kom det frem, at over 1000 unge havde delt den samme video med seksuelt, krænkende indhold af en 15-årig dreng og pige. Og vi runder årtiet af med endnu en stor sag - den omvendte Umbrella-sag om man vil - hvor 720 kvinder på tværs af alle aldre har fået delt intime fotos i et online-katalog.

Jeg vil ikke være svag, hjælpeløs eller i en ulykkelig situation.

Men det er sådan, jeg, de resterende 719 kvinder og alle andre, der nogensinde er blevet udsat for et digitalt overgreb, let kan komme til at se os selv.

Fordi det er sådan, u(den)forstående ser os.

Og det er det, der driver de her bagmænd.

Det er nemlig ikke nok for dem at krænke vores privatliv og stjæle vores personlige billeder. Det vigtige ligger for dem i, at de ved, at der sidder en rigtig kvinde på den anden side, som de har magten over.

'En svag, hjælpeløs kvinde i en ulykkelig situation.'

I sagen med mig og de 719 andre kvinder er der en dreng tiltalt på min egen alder. 24 år. Er man en mand, når man er 24 år? Han er i hvert fald ikke.

Selvom selve retssagen ikke er berammet endnu, har han allerede tilstået.

Tilstået, at han har hjulpet en endnu ukendt bagmand med en efter en at have indhentet skærmbilleder fra vores Facebook-profiler, hvorefter han har indsat dem på en krypteret hjemmeside i mapper med vores navne.

‘Trina Nielsen, Lyngby, København, (lige nu Aarhus), 3 billeder.’

Sådan stod der på mappen.

Afmagt, forsvarsløshed (lige nu handlingslammelse), 3 konkrete kontroltab.

Sådan følte jeg, der stod på mappen.

Min ekskæreste i røret den ene aften sagde, at han godt kunne forstå, hvis det havde ødelagt mit udvekslingsophold.

Selvfølgelig havde det ikke det. Forstod han slet ingenting?

Min mor i røret den anden aften sagde, at hun ikke kunne forstå, hvis jeg brød mit hoved for meget med det.

Selvfølgelig gjorde jeg det. Forstod hun slet ingenting?

Jeg kunne pludselig ikke finde ud af, hvordan jeg selv havde det med det hele. Hvordan jeg ‘burde’ have det.

Jeg havde floreret i hvem ved hvor længe på en hjemmeside, der fungerede som en markedsplads - eller rettere en hælercentral - hvor mine private billeder blev brugt som handelsvarer.

Billeder, som jeg ikke aner, hvad er for nogle, men hvis indhold også begynder at rage mig mindre og mindre for hver gang, folk omkring mig tillægger det en enorm betydning.

Om jeg har taget et billede nøgen på værelset og sendt til en kæreste, eller om jeg har foreviget min ferie på Mallorca i bikini, så er det ikke per automatik allemandseje.

Jeg og alle andre kvinder, der udtrykker vores seksualitet, er ikke per automatik allemandseje. Og det er aldrig vores egen skyld, når nogen føler, de kan påberåbe sig retten til vores krop.

Umyndiggørelsen og tingsliggørelsen af mig havde fundet sted på en platform, hvor man kun havde kunnet få adgang til billederne, såfremt man selv delte nogle.

De personer, der uploader og downloader på den her slags sider, er anonyme, og linket til billederne selvdestrueres efter et stykke tid.

Politiet i Danmark må ifølge loven ikke gå undercover i den her slags sager og selv udveksle nøgenbilleder for at få adgang til mapperne, og det er derfor så godt som umuligt for dem at finde frem til bagmændene.

De har været ‘heldige’ lige her, fordi den 24-årige dreng efterlod sig nemme spor gennem de screenshots, han tog af vores Facebook-profiler.

Men han er blot et bløddyr i et farvand fyldt med store fisk, der kender alle de mørkeste afkroge, og som politiet aldrig får i nettet, så længe loven ikke tillader dem at fiske med andet end krabbesnører.

Betyder det så, at vi skal lade være med at tage private billeder af os selv af frygt for, at de bliver stjålet fra os og delt mod vores vilje?

Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at indrette mit liv efter, at der er nogle derude, der bryder loven.

Og jeg håber, at min far, min redaktør og alle andre, der enten for sjov eller i alvor stadig ‘victimblamer’ kvinder, der har været udsat for digitale overgreb, forstår, at de er med til at reproducere et helt forskruet syn på vores seksualitet og puste til flammen hos dem, der vil bruge seksuel skam til at skade os.