Tal fra Fødevarestyrelsen viser, at der i alt er aflivet mindst otte millioner mink. Tallet kan være højere.

Der er nu aflivet mindst otte millioner mink på coronaramte farme eller farme, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer af en smittet besætning.

Det skriver TV2, der henviser til tal fra Fødevarestyrelsen.

Tallet kan være højere. Det skyldes, at der også foregår aflivninger uden for områderne med smittede farme.

Den seneste opgørelse fra Fødevarestyrelsen fredag viste, at der var konstateret corona på 265 besætninger. Af dem er 214 aflivet, mens 22 minkfarme er under mistanke for at have coronasmitte blandt dyrene.

Regeringen meldte onsdag den 4. november ud, at alle mink i hele Danmark skal aflives. Siden da er det dog kommet frem, at den ordre var ulovlig. Det kræver lovhjemmel at kunne beslutte det, og en sådan har et flertal i Folketinget endnu ikke vedtaget.

Søndagen efter sagde fødevareminister Mogens Jensen (S), at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, men at regeringen meldte ud, som den gjorde, fordi det hastede på grund af folkesundheden.

Tirsdag den 10. november lød det anderledes fra ministeren, der sagde, at regeringen ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel, da ordren blev givet.

For aflivningerne i hele landet gælder det, at minkavlerne kan få en bonus for hurtig aflivning.

I syv nordjyske kommuner får minkavlerne 30 kroner per mink, de har aflivet inden den 9. november, og i resten af landet modtager avlerne en tempobonus på 20 kroner, hvis de afliver minkene inden den 16. november - mandag.

I et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) søndag opfordrer de blå partier i Folketinget til, at regeringen trækker tempobonus til minkavlerne tilbage. Ifølge blå blok presser det minkavlerne til at aflive besætningerne.

