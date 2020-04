En overlæge på Regionshospitalet Silkeborg kan miste jobbet, fordi patienter ikke har fået korrekt scanning.

Mindst 93 patienter skal tilbydes ny scanning for lungekræft. Det skyldes, at de ikke har fået tilbudt den scanning, som de har ret til ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det nationale selskab for lungekræft (DLCG) anbefaler en fuld CT-scanning af brystkasse og mave ved selv den mindste mistanke om lungekræft.

På trods af denne retningslinje har Diagnostisk Center i Silkeborg under ledelse af den pågældende overlæge tilbudt lavdosis CT-scanninger (LDCT) til udredning af patienter.

Forskning fra andre lande viser, at der er en risiko for falsk positive resultater ved brugen af lavdosis CT-scanninger. Man kan også risikere at overse lungekræft, skriver regionen.

Diagnostisk Center har siden 2015 tilbudt lavdosis CT-scanning til udredning af patienter, der har fået beskeden mistanke om lungekræft.

Siden projektet med lavdosis CT-scanning begyndte, har det været bredt diskuteret, og DLCG har udtalt sig kritisk om det i flere omgang.

Diagnostisk Center har heller ikke sørget for at sikre visitation til den rette scanningstype for hver enkelt patient.

Ifølge pressemeddelelsen har den pågældende overlæge undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selv om han har oplyst hospitalsledelsen om det modsatte.

Samtidig har han ikke ønsket at orientere patienterne direkte om, at de bør undersøges igen.

Han har dermed "modarbejdet at genoprette patientsikkerheden", lyder det fra regionen.

Hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt har meddelt overlægen, at man påtænker at afskedige ham.

Han er indkaldt til en samtale tirsdag 28. april.

En gennemgang af i alt 625 patienter har vist behov for at tilbyde indtil videre 93 patienter en ny scanning. Fire patienter er henvist til kræftpakke, og én patient har fået konstateret lungekræft.

