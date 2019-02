Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mindst 69 personer meldes dræbt i brand i Bangladesh

Mindst 69 personer er omkommet i en bygningsbrand i hovedstaden i Bangladesh, Dhaka. Og dødstallet frygtes at blive ved med at stige. Branden opstod sent onsdag aften lokal tid i en etageejendom med lejligheder. Bygningen indeholder også et lager til opbevaring af kemikalier.

Læs mere her

Foto: MUNIR UZ ZAMAN Vis mere Foto: MUNIR UZ ZAMAN



Trump overvejer told på biler hvis EU-handelsaftale kikser

USA's præsident, Donald Trump, truer med nye toldsatser på import af europæiske biler, hvis det ikke lykkes ham at lande handelsaftale med EU. Trumps udtalelse kommer, to dage efter at han har modtaget en rapport, om hvorvidt bilimport fra Europa udgør en national sikkerhedstrussel mod USA.

Læs mere her

USA's præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere USA's præsident Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE

Militærattaché støtter Juan Guaidó som præsident i Venezuela

Venezuelas militærattaché i FN, oberst Pedro Chirinos, anerkender officielt oppositionslederen Juan Guaidó som landets midlertidige præsident. Det fortæller han i en video, der er blevet delt på Twitter. Militæret i Venezuela støtter fortsat den siddende præsident, Nicolas Maduro.

Læs mere her

Juan Guaidó har udråbt sig selv som præsident i Venezuela. (Arkivfoto) Foto: MIGUEL GUTIERREZ Vis mere Juan Guaidó har udråbt sig selv som præsident i Venezuela. (Arkivfoto) Foto: MIGUEL GUTIERREZ

Ansat hos USA's kystvagt planlagde drab på toppolitikere

En ansat hos den amerikanske kystvagt er anholdt på mistanke om, at han planlagde massedrab på ledende politikere og mediefolk. Det fremgår af retsdokumenter, skriver flere medier. Den anholdte mand betegner sig selv som 'hvid nationalist' og har angiveligt norske Anders Breivik som forbillede.

Læs mere her

Amnesty: Venezuelas politi henretter Maduro-modstandere

Venezuelanske sikkerhedsstyrker har henrettet adskillige mennesker som straf for at protestere mod præsident Nicolás Maduro. Samtidig har sikkerhedsstyrkerne anholdt hundredvis af tilfældige. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport.

Læs mere her

Foto: YURI CORTEZ Vis mere Foto: YURI CORTEZ