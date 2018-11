Mindst 60 personer er blevet ramt af Roskildesyge efter at have opholdt sig på Hotel Ringkjøbing fredag og lørdag.

Fødevarestyrelsen undersøger nu, om det er maden på hotellet eller en af gæsterne, som har smittet de mange personer med Roskildesyge, som fører både opkast, diarré og hovedpine med sig.

»Den første blev syg allerede lørdag, og det kan tyde på, at vedkommende har spist noget fredag aften og så er blevet syg. Vi ser ofte norovirus (i daglig tale kaldet Roskildesyge, red.) optræde ved buffeter, hvor folk kan gå rundt og røre ved bestikket til fødevarerne. Og det er klart, at når så mange folk har spist det samme sted, er det nærliggende, at de har fået det gennem fødevarer,« siger beredskabschef Nikolas Hove fra Fødevarestyrelsen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Af de foreløbig 80 af hotellets gæster, Fødevarestyrelsen har været i kontakt med, har 60 været ramt af Roskildesyge.

Én måtte indlægges på hospitalet.

Da det søndag stod klart, at mange af gæsterne var blevet ramt af Roskildesyge, gav hotellets daglige leder, Charlotte Christiansen, sig til at undersøge sagen.

»Jeg spørger samtlige gæster, som tjekker ud søndag, hvordan de har det, og jeg registrerer så dem, der er blevet syge. Der er blandt andet et ungt par, hvor kvinden er meget syg og har fået cola i løbet af natten. Men de har ikke spist noget på hotellet, blot overnattet og besøgt et vennepar. Derfor tror jeg, at smitten kommer fra hende. Der er også en gæst, som blev syg allerede lørdag formiddag, og hun har heller ikke indtaget noget af vores mad,« siger hun til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Charlotte Christiansen valgte søndag at lukke køkkenet.

Alle fødevarer blev smidt ud og køkkenet blev grundigt rengjort, før der igen blev serveret mad på hotellet.

I alt spiste 306 gæster aftensmad på Ringkjøbing Hotel fredag og lørdag. De overnattende gæster fik også morgenmad på hotellet. Så reelt kan flere end 60 gæster være blevet syge.

Når først Roskildesyge er brudt ud, kan sygdommen smitte fra person til person.

Man bliver syg mellem 20 og 26 timer efter smitten. Det er dog de færreste, som får mén af sygdommen.