Det er kendt, at 167.000 danskere har knogleskørhed. Men der er et kæmpe mørketal, som potentielt kan mere end fordoble antallet af personer, der har den frygtede sygdom.

Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Dog mener verdenssundhedsorganisationen WHO og Osteoporoseforeningen, at helt op mod 550.000 danskere kan lide af knogleskørhed, skriver DR.

»Det er kun omkring 130.000, der er i medicinsk behandling. Det vil sige, at cirka 400.000 danskere enten ikke ved, at de har sygdommen, eller at de har ikke fået gjort noget ved det,« siger landsformanden for osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, til DR.

Hun mener, der mangler en national handleplan, så der fra Sundhedsministeriet bliver samlet op på de mange udiagnosticerede.

Det er sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) dog ikke enig i.

Hun pointerer, at man godt kan få god behandling i det danske sundhedsvæsen uden en handlingsplan.

Dog anerkender hun, at der er behov for at undersøge, om behandlingen af osteoporosepatienter kan blive bedre.

Knogleskørhed kan give enorme smerter, som kun kan blive værre, hvis patienten går rundt ubehandlet.

Sygdommen ses oftere hos kvinder (5,5 pct.) end hos mænd (1,1 pct.), oplyser Sundhedsstyrelsen, mens knogleskørhed særligt rammer den ældre del af befolkningen – for kvinder særligt efter 55-års alderen og for mænd efter de er blevet 65 år.