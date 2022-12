Lyt til artiklen

En voldsom storm har hærget USA og kostet mindst 22 liv.

Det skriver CNN.

Stormen, der nåede at udvikle sig til en såkaldt 'bombecyklon,' var særligt slem fredag og var med med til at aflyse julen for en hel del amerikanere.

Offentlig transport var ramt fra kyst til kyst, imens stormen rasede, men særligt Midtvesten var hårdt ramt. Stormen er ikke færdig endnu, men forventes at løje af mandag.

Kevin Hoaks restaurant er næsten dækket af en iskappe. Billedet er taget ved Lake Erie, New York 24. december. Foto: KEVIN HOAK Vis mere Kevin Hoaks restaurant er næsten dækket af en iskappe. Billedet er taget ved Lake Erie, New York 24. december. Foto: KEVIN HOAK

Selvom man nu er begyndt at kunne se en ende på stormen, advarer sheriffen i Erie County, New York stadig imod at tage for let på det voldsomme vejr.

»Det her er stadig en livstruende situation,« siger han.

Allerede lillejuleaften var meldinger om ni døde, men det tal er vokset stødt siden.

I det nordlige Kansas døde tre personer onsdag i forskellige biluheld. Et dødsfald er man sikker på er direkte på grund af vejret, mens to af dødsfaldene stadig bliver efterforsket.

I New York har temperatuen været faretruende lav. Billedet her er fra Lake Erie og er taget 24. december. Foto: LINDSAY DEDARIO Vis mere I New York har temperatuen været faretruende lav. Billedet her er fra Lake Erie og er taget 24. december. Foto: LINDSAY DEDARIO

I Kansas City døde endnu en person torsdag, hvor han mistede kontrollen over sin bil.

»Bilen kørte af vejen, ud over sikkerhedshegnet og endte nedsunket i en å,« lyder det fra en talsperson.

Også i Kentucky har man indtil videre oplevet mindst tre dødsfald, som er vejrrelaterede.

Det samme gælder for Ohio, hvor man har registrerede fire dødsfald i trafikken på grund af det voldsomme vejr.

Op til 250 amerikanere har i løbet af stormen været fanget i deres biler. Billedet her er taget 23. december i Regent, North Dakota. Foto: TWITTER@BLAKERAFFERTY1 Vis mere Op til 250 amerikanere har i løbet af stormen været fanget i deres biler. Billedet her er taget 23. december i Regent, North Dakota. Foto: TWITTER@BLAKERAFFERTY1

Over en million amerikanere har stået uden strøm på grund af stormen, og flere politikere har været ude at advare befolkningen.

En af de uheldige amerikanere, der har måttet aflyse sin jul, er Brian Trzeciak fra Hamburg, New York.

»Det er næsten de samme vejrforhold som under en orkan. Min mor og søster bor begge 30 minutter væk, og vi ses ellers altid til jul, men i år bliver vi alle sammen hjemme, indtil stormen forhåbentlig har lagt sig på mandag,« siger han til CNN.