Ikke alle coronasmittede har taget virusset med hjem fra udlandet. Knap hver sjette er smittet i Danmark.

Coronavirusset er ikke blot et virus, som man bliver smittet med i udlandet.

Faktisk har 101 fået virusset, mens de var i Danmark. Det viser en overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Tallene er fra torsdag morgen, hvor antallet af smittede var opgjort til 615. Siden da er andelen af smittede steget til 674. Nogle af de nye tilfælde af smitte kan have fundet sted i Danmark.

De fleste af de smittede er mænd, og for begge køn er der registreret flest tilfælde blandt de 40-49-årige. Der er cirka 160 mænd i den aldersgruppe, som er blevet smittet med coronavirusset, mens det for kvinder er omkring 45.

Rapporten viser, at rejser til Østrig har ført til flest danske smittetilfælde. 139 er således blevet smittet der, mens 30 er blevet smittet i Italien.

Smittelandene er ikke opgjort for alle de 615 virustilfælde. 173 afventer endnu information, mens det for 166 tilfælde er registreret, at smitten er sket i udlandet, men det konkrete smitteland er ikke opgjort.

For knap en uge siden blev det meldt ud fra myndighederne, at det for første gang var blevet bekræftet, at en person var blevet smittet med coronavirus på dansk jord.

Siden har også statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde italesat smitten i Danmark.

- Vi har bevæget os videre til næste fase af, hvor smittede herhjemme også begynder at smitte hinanden, sagde hun onsdag aften på et pressemøde.

For netop at mindske udbredelsen af coronavirus i den danske befolkning har regeringen og myndighederne valgt at lukke store dele af Danmark. Det er eksempelvis uddannelser og daginstitutioner, offentlige styrelser og kulturinstitutioner.

Også mange sportsarrangementer er blevet aflyst eller udskudt for at minimere risikoen for at udbrede virusset.

Det skal sikre at særligt ældre og svækkede ikke får virusset, som i værste tilfælde kan koste en livet.

Af de over 600 smittede i Danmark har mindst ti været indlagt på hospitalet på grund af coronavirusset, heraf har nogle været på intensivafdeling.

Ingen er endnu bekræftet døde af virusset i Danmark.

/ritzau/