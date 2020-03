AFS Interkultur henter deres udvekslingsstuderende hjem, men det skal ske på forsvarlig vis, lyder det.

Udvekslingsorganisationen AFS Interkultur kæmper i disse dage med at få de mange studerende, som er på udveksling ude i verden, hjem til Danmark.

Det fortæller generalsekretær Ulrik Wehner.

- Enten er der steder, hvor vi ikke kan få dem hjem fra, eller også er der steder, som de unge vil skulle mellemlande flere gange for at komme hjem fra.

Organisationen har haft omkring 170 studerende under 18 år ude, oplyser Ulrik Wehner.

70 er hjemme igen, mens AFS arbejder på at få de resterende 100 hjem.

- Vi sender dem kun hjem, hvis vi kan gøre det forsvarligt. Vi vil hellere have, at de bliver hos deres værtsfamilier, hvor de er trygge, indtil vi kan få dem helt hjem, forklarer Ulrik Wehner.

Organisationen er i tæt dialog med Udenrigsministeriet, oplyser han.

Fredag fik AFS Interkultur to unge hjem fra Den Dominikanske Republik med hjælp fra ministeriet og rejseselskabet TUI.

Men der er andre steder rundt om i verden, som er svære at få de unge ud fra.

- Vi har måske en 30 stykker i Sydamerika. Det svære ved for eksempel Argentina er, at man har indført udgangsforbud. Vi har de studerende fordelt i hele landet, så selv om vi skulle kunne få dem ud af Buenos Aires og hjem, er det svært at få dem dertil.

- Vi oplever også, at hoteller får påbud om at lukke, så vi skal ikke sende de unge til en storby som Buenos Aires uden at vide, hvor de kan opholde sig, mens de venter på et fly, siger Ulrik Wehner.

De fleste familier har taget godt imod beslutningen, selv om enkelte i begyndelsen ikke mente, det var nødvendigt.

- Men som dagene er gået, og vi har fået klarhed fra Udenrigsministeriet, så er det blevet tydeligt for alle, at de skal hjem, siger Ulrik Wehner.

AFS i Danmark - AFS Interkultur - blev grundlagt i 1957 og er ifølge organisationens hjemmeside Danmarks største og ældste organisation for international udveksling.

AFS findes i 55 lande med over 200.000 frivillige og omkring 13.000 udvekslinger på verdensplan årligt.

/ritzau/