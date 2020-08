Coronarestriktioner betyder, at Telia Parken må skubbe udsolgt dansk kæmpekoncert et helt år.

Den planlagte koncert med det danske band The Minds of 99 i Telia Parken den 12 september 2020 er aflyst.

Det skriver koncertarrangøren Live Nation i en pressemeddelelse.

Arrangøren har ikke fundet det muligt at gennemføre koncerten i henhold til de gældende restriktioner for forsamlinger.

- Hele vores crew har arbejdet helt indtil nu, som om den skulle gennemføres, både på den normale måde og på en alternativ måde, oplyser bandet, som ikke kommer til at optræde.

Hvis man har billet til koncerten, kan den laves om til en billet til den nye planlagte koncert den 11. september 2021 i Telia Parken.

The Minds of 99 skulle kun have spillet én koncert i 2020.

Med den udsolgte koncert i Parken skulle bandet have været det andet danske band nogensinde til at spille på Danmarks største spillested.

/ritzau/