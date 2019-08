Mindreårige kan købe alkohol med få klik på nettet. De fleste steder er der ingen kontrol med de unges alder.

Børn og unge kan med få klik købe alkoholvarer på supermarkedernes netbutikker og få dem afleveret anonymt i en pakkeboks.

Det kan de, til trods for at det er ulovligt at sælge alkohol til unge under 16 år i Danmark.

Ifølge alkohollovgivningen er det sælgerens ansvar, at der ikke sælges alkohol til mindreårige.

Dette gælder både de fysiske butikker og i netbutikker.

I Coop anerkender kommerciel direktør i Coop MAD Morten Victor, at det er et problem, at mindreårige har mulighed for at købe alkohol på coop.dk.

- Det er svært for os at kontrollere, at vi ikke sælger alkohol til mindreårige.

- Men det er vores ansvar, og vi vil gerne være med til at finde en løsning, der forhindrer denne mulighed, siger han.

Det vil interesseorganisationen Alkohol & Samfund også.

Organisationens formand, Peter Konow, ved ikke præcist, hvor mange mindreårige der køber alkohol på nettet. Men han understreger, at det i dag er alt for let.

- Der er et kæmpe hul i hegnet i den politik, som er gældende i Danmark, hvor man jo skal være mindst 16 år for at købe alkohol. Det, synes vi, der skal gøres noget ved, siger Peter Konow.

Han foreslår, at netbutikkerne enten udfører id-kontrol ved udleveringer med alkohol eller helt stopper med at sælge alkohol online.

Hos Coop mener Morten Victor dog ikke, at det er helt så enkelt.

- Vi har forsøgt forskellige ting, men vi ved simpelthen ikke, hvad løsningen er.

- Vi har ikke lavet en login med NemID-løsning, fordi vi ikke vil være til gene for dem, der gerne må købe alkohol online, siger han.

Alkoholgrænserne er fastsat ved lov i Danmark, og ifølge Peter Dalum, projektchef for alkoholkampagner hos Kræftens Bekæmpelse, er der en grund til, at den ligger, hvor den gør.

- Jo tidligere unge begynder at drikke, jo større risiko er der for, at de får problemer senere hen.

- Der er også nogle her og nu-konsekvenser, der kan påvirke hjernens funktion, så den aldrig bliver fuldt udviklet, siger han.

Ifølge projektchefen drikker unge automatisk mere, når alkohol er let tilgængeligt.

Danske unge er ifølge en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse den ungegruppe, der drikker sig mest fulde i Europa.

/ritzau/