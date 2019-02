Et mindre passagerfly fra Danish Air Transport måtte torsdag eftermiddag sikkerhedslande i Københavns Lufthavn kort tid efter, det var lettet mod Karup.

Årsagen var, at man kunne lugte og se en smule røg i cockpittet.

Det fortæller direktør i Danish Air Transport, Jesper Rungholm, til TV Midtvest.

»Kort efter at flyet var kommet i luften, kunne man lugte og se en lille smule røg i cockpittet, og så er det standardprocedure at vende om. Jeg har netop rost personalet for at tackle situationen helt rigtigt,« fortæller han.

Hverken passagerer eller personale kom noget til.

Ifølge Jesper Rungholm har flyets passagerer nu fået lidt at spise, mens man undersøger, hvordan man kan få dem til Karup, hvor det var meningen, de skulle lande.

Derudover har kaptajnen talt med en af passagerne, som lider af flyskræk og var blevet lidt nervøs efter hændelsen.

Direktøren i Danish Air Transport forklarer ifølge TV Midtvest, at årsagen til røgen i cockpittet måske kan skyldes en ledning, der blev svedet af.