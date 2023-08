10.000 skridt om dagen er længe blevet set som det magiske tal, der holder dig sund – men mindre kan måske gøre det.

En ny undersøgelse med over 226.000 deltagere viser ifølge BBC, at 4000 skridt er nok til at sænke risikoen for tidlig død.

Blot 2300 daglige skridt gavner hjerte og kredsløb.

Alligevel er en længere gåtur hverken spild af tid eller energi – for hver ekstra 1000 skridt, du går efter 4000, sænker hastigheden for at dø tidligt med 15 procent. Det fortsætter op til 20000 skridt, hvorefter kurven flader ud.

Fordelene ved at gå en tur gælder alle uanset køn, alder og geografi, konkluderer forskerne bag projektet fra amerikanske Johns Hopkins University og Medical University of Lodz i Polen.

Det er dog folk under 60 år, der høster den største gevinst, lyder det.

Ifølge WHO koster manglende fysisk aktivitet 3.2 millioner dødsfald årligt og er den fjerdestørste dødsårsag i verden.