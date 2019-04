Torsdag aften afholdes et mindeoptog for ofrene for terrorangrebene i Sri Lanka søndag. Du kan se en video fra optoget øverst i artiklen.

Det er en borgergruppe i familien Holch Povlsens hjemby Stavtrup, der afholder begivenheden for at mindes ofrene for angrebet, hvor mere end 250 personer omkom - herunder tre børn fra familien Holch Povlsen.

Begivenheden tiltrak hundredvis mennesker med tændte fakler på vejen i det østjyske.

Fakkeloptoget blev indledt i Stavtrup i det østjyske og herfra bevægede det sig ud til Holch Povlsen-familiens hjem Constantinsborg.

Borgergruppe i familien Holch Povlsens hjemby, Stavtrup, afholder en mindebegivenhed for at vise medfølelse, torsdag den 25. april 2018.

På vejen mod Constantinsborg kunne man se det imponerende mindeoptog, hvor hundredvis af mennesker er dukket op for at vise deres sympati med de dræbte - ikke mindst med familien Holch Povlsen.

Det enorme fakkeloptog fik lov til at gå ind gennem porten til Bestseller-familiens hjem, hvor mindeoptoget ender.

Blandt de forreste i optoget var flere tydeligt meget berørte personer. Enkelte græd og måtte trøstes af andre personer i mindeoptoget.

Optoget er arrangeret af Højvangskolen i Stavtrup, hvor to af de tre dræbte gik.



På Facebook har man fra arrangørernes side kunne læse, at optoget ville foregå i stilhed.

Ifølge de srilankanske myndigheder omkom 253 personer i angrebet påskedag.

Her blev fire kirker og tre hoteller angrebet af en lokal islamisk gruppering.

Siden har Islamisk Stat været ude og tage ansvaret for angrebet.