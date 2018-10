Efter spillemanden Kim Larsen søndag morgen sov stille ind, begyndte to aarhusianere at arbejde for at få stablet en mindekoncert til ære for ham på benene i Aarhus.

Selvom interessen var stor, blev den aflyst. Det skriver Århus Stiftstidende og Lokalavisen.

Årsagen var, at man ikke kunne få de nødvendige tilladelser fra Østjyllands Politi, da der blandt andet skulle udarbejdes en sikkerhedsplan.

»Det er f...... ærgerligt, men jeg kan jo godt forstå, sikkerheden skal være i orden,« siger den ene af initiativtagerne til mindekoncerten - Steffen Petersen - til Lokalavisen.

Her ses Christianshavns Torv i København, hvor der er lavet en mindeplads til ære for Kim Larsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses Christianshavns Torv i København, hvor der er lavet en mindeplads til ære for Kim Larsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var meningen, at mindekoncerten skulle være afholdt fredag den 5. oktober klokken 18 på Store Torv i Aarhus, og Steffen Petersen havde sammen med medarrangøren Jannie Sicko søgt om tilladelse til at afholde koncerten med forventeligt 10.000-20.000 deltagere.

»Vi kunne mærke, at der var opbakning til arrangementet og syntes, det ville være ærgerligt helt at droppe det på grund af de manglende tilladelser,« siger Steffen Petersen til Århus Stiftstidende.

I stedet valgte de to at finde på et helt andet arrangement.

Derfor skal der nu afholdes en mindemarch gennem byen for at hylde Kim Larsen. Det er planen, at folk skal mødes på Rådhuspladsen fredag klokken 19.00.

Foto: Martin Sylvest / Scanpix Ritzau Vis mere Foto: Martin Sylvest / Scanpix Ritzau

Kim Larsen sov stille ind efter længere tids sygdom søndag den 30. september.

Det var spillemandens impresario (manager, red.), Jørn Jeppesen, der søndag på vegne af Larsen-familien på Facebook udsendte en pressemeddelelse med den triste nyhed.

'Kim Larsen var i sin sidste stund omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui,' lød det.

Kim Larsen blev 72 år.