Flere ældre er bekymrede over en udfasning af mimrekortet. Ældre Sagen åbner for at få politikerne på banen.

Om et halvt års tid bliver det særlige tremåneders pensionistkort - også kendt som mimrekortet - udfaset.

I stedet erstattes pensionistkortet med rabatter på 40 procent på enkeltrejser på rejsekort og 25 procent på pendlerkort.

Det oplyser DSB, Metroselskabet og Movia, som samarbejder under navnet Din Offentlige Transport (DOT), i et notat til Transport- og Boligministeriet.

Selv om ændringen betyder lavere rejseudgifter for langt de fleste, så kommer de, der rejser meget på deres pensionistkort, til at skulle betale mere.

Knap 12 procent af pensionisterne kan komme til at opleve prisstigninger på over 50 procent med det kommende takstsystem, fremgår det af notatet.

De kommende prisstigninger har allerede fået flere pensionister til at henvende sig til Ældre Sagen. Det fortæller Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i foreningen, som har godt 900.000 medlemmer.

- Den her reform er positiv for de pensionister, der bruger transport engang imellem, og som er glade for at bruge rejsekort.

- Men vi er bekymrede for den gruppe, der får meget voldsomme prisstigninger, og som er udfordrede i forhold til at bruge rejsekort, og derfor kan se det som en barriere med hensyn til at bruge den offentlige transport, siger hun.

Hos Ældre Sagen sidder man lige nu og bruger henvendelserne til at skabe sig et overblik over, hvordan ændringen vil påvirke medlemmerne.

Herefter vil foreningen reagere ved at tage kontakt til DOT og eventuelt kalde politikerne på banen, fortæller Rikke Hamfeldt.

Fra DOT lyder det, at den kommende ordning er den bedste, man har kunnet finde, selv om knap 12 procent af pensionisterne står over for dyrere rejser.

- Vi må desværre erkende, at vi ikke har kunnet finde en løsning, der kunne forhindre, at der er en gruppe, som får væsentlige prisstigninger i forhold til i dag, forklarer Eskil Thuesen, talsperson for DOT.

Han understreger, at ændringen ikke kommer til at betyde hverken større eller lavere indtægter for de involverede trafikselskaber.

DOT's ændring af pensionistrabatterne sker, efter at Rigsrevisionen tidligere har bedt trafikselskaberne om at få harmoniseret deres pensionisttakster.

Det er denne opgave, som trafikselskaberne nu har fundet en løsning på.

Ændringen står til at træde i kraft fra 9. juni i år.

