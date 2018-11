1.857.618 kroner. Så mange penge triller ind på et ældre ægtepars konto, efter de har vundet på en kupon fra Eurojackpot.

Den 70-årige mand, der købte sin vinderkupon i Kvickly i Aars lige inden lukketid, måtte kigge en ekstra gang, da han sad med kuponen i hånden og tjekkede tallene.

»Det er jo så dejlig en overraskelse. Min kone og jeg holdt os vågne fredag aften for at kunne tjekke de to kuponer, jeg nåede at få købt. Vi sad med en hver, og min kone sagde pludselig, at vi da vist havde fem rigtige, hvilket ville give en gevinst på over 700.000. Da jeg så kiggede efter, så jeg, at der også var et rigtig stjernetal, og så kom gevinsten jo op over 1.8 million kroner, siger manden til Danske Spil.

Selvom parret var på vej i seng, besluttede de sig for at fejre deres nye status som millionærer.

»Det eneste vi havde i hjemmet var en flaske kirsebærsnaps fra Samsø. Så den drak vi,« siger den 70-årige mand.

Nordjyden gemte kuponen i strømpeskuffen, inden han gik i seng. Men han kunne ikke lade være med at stirre på den hele natten.

»Jeg var endda oppe og tjekke på et tidspunkt, om den stadig lå der. Der var nærmest helt stressende at være i besiddelse af et lille papir med så stor værdi. Man er sikker på, at der er nogen, der kan regne ud, at den ligger der,« siger han

Parret er endnu ikke sikre på, hvad pengene skal bruges til, udover at de allerede har betalt et billån ud.

»Min kone vil måske gerne have et lille sommerhus,« siger den 70-årige nordjyde.