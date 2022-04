I løbet af påskedagene har der været en usædvanlig millionregn over en håndfuld danske tippere.

For både skærtorsdag, langfredag og påskelørdag ramte en tipper 13 rigtige i Lyn-Tips. Og det er altså ikke set før hos Danske Spil.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Tipperne kom fra henholdsvis Helsingør, Ølstykke og Risskov, og de første to kunne gå hjem med en gevinst på over 500.000 kroner, mens den sidste kunne stikke en rund million i lommen.

»Det er helt vildt, at tre så små indskud tre dage i træk giver så store gevinster. To millioner kroner på tre dage er helt vildt,« siger Søren Marshall Augustesen, som er Tips manager hos Danske Spil.

Han tilføjer desuden, at tipperne i øvrigt kun havde sat 10 eller 50 kroner på højkant, og dermed har de altså mangedoblet deres indskud langt ud over det sædvanlige.

»Der skal lyde et stort tillykke her fra til vinderne,« afslutter han.

Tips er en fælles betegnelse for en række spil, som går ud på at forudsige resultatet i et antal kampe.

Her kan Lyn-Tips købes med autofyldte rækker fordelt efter kampenes chancevurdering, og her er det i høj grad held, der afgør vinderchancerne.