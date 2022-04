Fredag blev et maleri i millionklassen udsat for hærværk.

Og værket er ikke et hvilket som helst værk.

Det verdenskendte maleri 'Den foruroligende ælling', der i 1959 blev lavet af den danske kunstner Asger Jorn, blev overhældt af kontaktlim, og signeringen 'Ibi-Pippi' blev skrevet med tusch på lærredet.

»Vi anser det for at være et af Jorns fem vigtigste værker. Det er aktuelt den dag i dag og det var banebrydende for sin tid,« forklarer Jacob Thage, der er museumsdirektør på Museum Jorn i Silkeborg.

»Det kan fortolkes på mange måder, det vender sig blandt andet mod en atomkrig og vores angst som sker rundt om i verden. Der er mange, som har taget det til sig, og det gælder alle aldre. Mange tager til Silkeborg for at se det. Det er stærk kunstnerisk.«

Der er endnu ikke kommet en vurderingspris på maleriet, og man ved derfor ikke, hvor værdifuldt det er.

Tilstanden på maleriet er også fortsat ukendt, men man er i fuld gang med at finde ud af tilstanden.

»Det sidste jeg hørte i går var, at vi havde været heldige. Billedet kom hurtigt under konservatorpleje, hvor man ville kunne fjerne den meget stærke kontaktlim, som det var blevet overhældt med. Det gjorde, at man kunne få nogle af disse kemikalier væk, men der var også en masse, som er tørret ind og har bundet sig til malingen,« siger Jacob Thage og fortsætter:

»Vi ved dog ikke, hvad det kommer til at betyde, og om hvor meget det er ødelagt. Det kan tage måneder at finde ud af. Tuschen er også trængt ind i farvelaget. Vi får en melding mandag morgen. Det er meget kraftige midler. Man har helt sikkert haft intention om at ville skade det.«

Asger Jorn har jo modificeret maleriet i sin tid. Personen som hævder at stå bag, kalder det en dobbelt modificering. Er det så ikke okay, nu hvor Asger Jorn også gjorde det i sin tid?

»Det der er sket, er hærværk. Det er ren og skær hærværk, som er sket her. Det kan ikke retfærdiggøres som kunst. Det er enkeæt. Billedet fremtrådte som et originalt færdigt kunstværk, det er hærværk ganske enkelt.«

Efter hændelsen på Museum Jorn blev en 44-årig kvinde kort tid efter anholdt.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for Ritzau fredag. Hun blev løsladt efter en afhøring, da anklagemyndigheden ikke vurderede, at der var grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørrum har efterfølgende sagt til DR, at sagen nu vil blive behandlet som en normal straffesag.

»Vi er i gang med at efterforske sagen, hvor der blandt andet bliver kigget på videoovervågning. Som alle andre straffesager vil den blive efterforsket til den er fuldt belyst. Et erstatningskrav kan pådømmes samtidig med dom i straffesagen,« siger han.

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup hævder, at hun står bag. Ibi-Pippi Orup optrådte for nogle år siden i flere medier, da hun fik foretaget et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde uden at ville foretage fysiske forandringer.

På Facebook kalder Ibi-Pippi Orup det for 'en dobbelt modifikation' af værket.

»Jeg har netop besøgt Jorn Museet i Silkeborg og lavet en dobbelt modifikation. Jeg har monteret et billede af mig selv ovenpå den berømte ælling. Det er limet fast. Desuden har jeg signeret værket, da det jo nu er et Ibi-Pippi-værk og ikke en Asger Jorn,« skrev hun blandt andet på Facebook tidligere fredag.

På facebooksiden 'Patrioterne går live' kan man se, at provokunstneren Uwe Max Jensen også var til stede på museet. I videoen kan man høre ham sige, at han tager afstand fra Ibi-Pippis modifikation, mens gruppen forlader museet.

Han siger, at han havde regnet med, at Ibi-Pippi i stedet ville vise sin penis frem på museet.