»Det var satans!«

Sådan tænkte en mand fra Odense, da der 1. juledag tikkede en mail ind i indbakken fra Danske Spil.

I mailen stod der, at han havde vundet en million kroner i forbindelse med 'Det Store Jule Lotto'.

Til at begynde med kunne han ikke helt tro sine egne øjne, men efter et opkald fra spilletjenesten forstod han, at det var sandt.

Gevinsten blev fejret med en snaps til julesilden og en forsinket julegave til ham selv.

»Jeg har lige været ude og få mig en ny halskæde. Jeg har haft en i mange år, men den jeg havde, var blevet så tynd. Så nu har jeg købt en ny, der skinner, og den blev også lidt tykkere den her gang,« fortæller den heldige vinder til Danske Spil.

Han er dog ikke den eneste, der kommer til at nyde godt af gevinsten. Både børn og børnebørn skal forkæles, fortæller han.

Odenseaneren var en af 12 danskere, der fik en ekstra julegave og kunne glæde sig over en milliongevinst i forbindelse med julespillet. Alle spillede Lotto kuponer i december måned var automatisk med i lodtrækningen.