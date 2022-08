Lyt til artiklen

Du har betalt for et hotelophold, du ikke selv har været på.

Over en million kroner af skatteborgernes penge, er blevet brugt på hotelophold og fest til 'temadag' for det administrative personale i Dagtilbud og Skole i Næstved Kommune.

Det afslører TV 2 ØST.

Når det administrative personale i Dagtilbud og Skole holder ‘temadag’, ligner det, at der ikke er blev sparet på noget. Tværtimod.

Deres ‘temadag’ blev brugt på et hotelophold, hvor prisen per næse var 7.515 kroner. I alt 1,1 million kroner direkte fra skatteborgernes lommer. Det viser en aktindsigt fra Næstved Kommune, som TV 2 ØST har fået.

Det svimlende beløb overskrider i høj grad de gældende retningslinjer for, hvad der må bruges, når offentligt ansatte skal opvartes med mad og overnatning.

Det fortæller borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen (S).

»Jeg mener, at 1000 kroner plus-minus pr. person er nok til en temadag. Selvfølgelig kan der være nogle oplægsholdere, der er dyre, men at bruge seks til syv gange beløbet er helt forkert. Det her omfang af gaver og hotelophold er langt ud over det, man kan forvente,« siger han til TV 2 ØST.

Borgmesteren har efter afsløringen lagt sig fladt ned og lover, at der vil blive strammet op fremadrettet.