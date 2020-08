Klagesag udløser et millionbeløb i erstatning til Nordjyskes chefredaktør Sørens Christensens familie.

En infektion tog livet af Nordjyskes ansvarshavende chefredaktør Søren Christensen 7. februar i år, men han kunne »med overvejende sandsynlighed« have overlevet, hvis han havde fået en bedre behandling.

Det fremgår af en afgørelse fra Patienterstatningen:

»Samlet er det vores vurdering, at behandlingen af Søren Rosenlund Christensen hverken hos lægevagten eller på Aalborg Universitetshospital har levet op til erfaren specialiststandard, idet den relevante behandling er blevet forsinket begge steder. Vi har tillige vurderet, at Søren Rosenlund Christensen uden disse forsinkelser ville have fået en tidligere og med overvejende sandsynlighed livreddende behandling.«

Patienterstatningen slår fast, at lægevagt og sygehus må dele ansvaret for den tragiske sag. Det skriver Nordjyske.

Søren Christensen blev indlagt på skadestuen, da han blev ramt af en uopmærksom bilist på en cykeltur 5. februar. Han fik blandt andet syet en flænge over knæet.

Søren Christensens enke Arina Richter er glad for afgørelsen.

»Jeg føler, at det er en stor sejr, der giver retfærdighed til Søren, til mig og til vores sønner,« siger Arina Richter.

Søren Christensen døde af nekrotiserende fasciitis (en sjælden, livstruende infektion, som på kort tid ødelægger hud og underliggende væv), som ikke blev behandlet i tide og derfor forårsagede chefredaktørens død to dage efter cykelulykken.

Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Aalborg Universitetshospital oplyser, at man beklager forløbet og tager afgørelsen til efterretning.

Patienterstatningen har fastsat en foreløbig "minimumserstatning" på godt en million kroner til familien. Den er dog ikke endeligt udregnet.