Er du en af fem heldige danskere, kan det være, din weekend lige er gået fra middelmådig og grå til forrygende og farverig.

Fem danskere blev nemlig Lotto-millionærer i lørdags, og ifølge Danske Spil ved flere af dem det slet ikke endnu.

De største pengesummer bliver smidt mod to personer, der har været forbi Tips & Travkiosken i Frederiksborggade i København og deltaget i anpartsspil, der betyder, at de deler lige over seks millioner kroner. Men det er ikke alt.

Derudover er der nemlig også to millioner på en Joker-kupon købt i Herning, og en million på Millionærgarantien både i Slagelse og i Køge.

»Det er altid skønt, når vi kan sende en masse store gevinster ud til danskerne, og det er fantastisk, at det sker så ofte, som det gør i Danske Spil for tiden,« lyder det fra Pernille Mehl, der er administrerende direktør i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

»Sidste uge havde vi også seks nye millionærer,« forklarer hun videre.

Og selvom millionerne nok falder på et tørt sted for de fem heldige personer, er der dog langt op den lykke, der tilsmilede en dansk vinder af Eurojackpot for en måneds tid siden.

Her blev en heldig person fra den ene dag til den anden blev 310 millioner kroner rigere. Det fejrede han ved prompte at ringe til sin chef:

»Jeg sagde: 'Jeg har en dårlig og en god nyhed. Den dårlige er, at jeg siger op fra dags dato. Den anden er, at jeg har vundet ufattelig mange penge.'«

Lørdagens vindertal lød 9, 14, 17, 20, 28, 30, 31 - og med tillægstallet 26.