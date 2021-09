I weekenden var flagene hejst i Norge, da landets genåbning trådte i kraft. Nu håber turismeorganisation, at nordmændene får et større fokus og sætter kursen mod Danmark.

Særligt mod Aalborg og Nordjylland.

Norske turister er nemlig ubetinget den største gruppe i Region Nordjylland, når det kommer til udlændinge og deres brug af kreditkort.

En lang nedlukning i Norge har forhindret norske turister i at besøge Danmark – men med weekendens genåbning er der fornyet kampgejst og håb i bestræbelserne på, at det norske besøgstal bliver større, siger Flemming Bruhn, direktør i VisitDenmark.

»Det betyder virkelig meget. På den korte bane, de næste tre måneder, håber vi, at der kommer en effekt. Men det er klart, at det store slag skal slås til næste år.«

2019-tal fra VisitDenmark viser, at Region Nordjylland omsatte for 6,8 milliarder kroner hos udenlandske turister.

2,6 milliarder kroner kom fra norske turister.

Forhåbningen er, at lignende tal vil gentage sig, når vi rammer sommeren 2022. Kun ti procent af den samlede omsætning for 2019 kom nemlig i månederne oktober, november og december.

Det er derimod sommermånederne, der er i høj kurs.

»Vi kan håbe, at vi kommer op på lignende tal. Eller måske højere. Det, der taler for, er, at der er en opsparet rejselyst hos nordmændene. Det ligger lige til. hvis man vil have en smag af udlandet.«

»Hvis vi kigger på imod-argumenterne, så er resten af Europa også åbnet. Det betyder måske, at flere vil opleve noget mere eksotisk som Italien eller Spanien. I virkeligheden er det svært at spå om,« siger Flemming Bruhn.

Efterårsferien i Norge begynder næste uge – og allerede her man muligvis få de første indikationer på, om nordmændene har savnet Danmark eller ej.