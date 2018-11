Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Medie: May og EU indgår aftale om finansfirmaer

Den britiske premierminister, Theresa May, og EU har indgået en foreløbig aftale om britiske finansselskabers adgang til europæiske markeder efter brexit. Det oplyser unavngivne kilder i den britiske regering til avisen The Times.

130 millioner fra satspuljen skal styrke integrationen

Regeringen har sent onsdag aften indgået en aftale om satspuljemidler på integrationsområdet med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og SF. Aftalen fordeler i alt 130,6 millioner kroner fra satspuljen på udlændinge- og integrationsområdet fra 2019 til 2022.

Trump vil sende op mod 15.000 soldater til Mexico-grænsen

Op mod 15.000 soldater kan blive indsat ved USA's grænse mod Mexico som værn mod den karavane af migranter, der bevæger sig op gennem Mexico i retning mod USA. Tidligere chef for grænsemyndighederne kalder meldingen et 'politisk stunt'.

Analyse: Unges ledighed er usædvanligt høj

Opsvinget bringer for tiden flere og flere i arbejde. Men for særligt én aldersgruppe er ledigheden fortsat usædvanligt høj. Blandt 25-29-årige danskere er 7,7 procent nu arbejdsløse. Det er næsten dobbelt så mange som i hele arbejdsstyrken, hvor 3,9 procent er ledige, skriver Politiken.

Bande kræver millionløsesum for nobelprismodtagers slægtning

En kriminel bande, som har bortført et familiemedlem til den colombianske forfatter Gabriel Garcia Marquez, kræver en løsesum på fem millioner dollar - godt 32 millioner kroner - for hende. Det drejer sig om forfatterens brors barnebarn, den 33-årige grafiske designer Melisa Martinez Garcia.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Efter afsløringer af at transportfirmaet Kurt Beier husede udenlandske chauffører under kummerlige forhold, har transportvirksomheden Leman opsagt samarbejdet. Andre firmaer overvejer at gøre det samme.



Berlingske

Patienter i Region Hovedstaden behandles i et sundhedsvæsen, der på en lang række områder præsterer dårligere end sygehusene i de andre fire regioner, viser analyse.

B.T.

Det er helt forkert, at den danske lovgivning er indrettet sådan, at 13-årige Mint og adskillige andre børn er udvist af landet. Det mener et overvældende flertal af danskerne ifølge rundspørge.

Børsen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udskyder de nye ejendomsvurderinger til midten af 2020. Det vil minimere den tid, som boligejerne har til at indrette sig på nye boligskatter, der træder i kraft i 2021.

Ekstra Bladet

Danskerne skal flyve mindre, lyder det fra Alternativet. Men partiets politiske leder er fløjet på 33 tjenesteture til udlandet de seneste fire år. SF og Enhedslistens frontfigurer flyver markant mindre.

Finans

For seks år siden blev bagmandspolitiet advaret om Britta Nielsen og mulig svindel. Men intet skete, og hun kunne fortsætte med at hæve millioner til sig selv.

Information

Den seneste tids skandaler i finanssektoren har kostet skatteborgerne milliarder af kroner. Alligevel ser der ikke ud til at være oprør mod bankerne på vej. Sagerne er for komplekse, siger eksperter.

Jyllands-Posten

I seks år har bagmandspolitiet været advaret om, at den svindelmistænkte medarbejder i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, kunne være involveret i kriminelle aktiviteter, men ingen stoppede hende.

Kristeligt Dagblad

Haderslev-biskop Marianne Christiansen kritiserer Sønderborg-præst for kritisk indlæg om evolutionsteorien og tilbyder ham efteruddannelse i forholdet mellem tro og viden.

Politiken

Med de officielle oplysninger om, at iranske agenter havde planlagt attentat på dansk jord, er Danmark blevet hvirvlet ind i et storpolitisk drama, hvis lige ikke er set siden Muhammedkrisen.

