Millioner af tweets med falske oplysninger om coronavirus er de seneste uger blevet delt.

Det viser en ikke udgivet rapport fra det amerikanske udenrigsministerium.

Avisen Washington Post har fået fat i rapporten, hvor man blandt andet kan læse, at der formentlig er tale om en koordineret aktion.

I alt har det amerikanske udenrigsministerium gennemgået 2 millioner tweets, som stammer fra områder udenfor USA over en tre-ugers periode tidligere på året.

Og der er tale om uhyggelig læsning for personer og myndigheder, som forsøger at undgå spredningen og konsekvenserne af coronavirus-udbruddet.

Blandet andet er et gennemgående tema konspirationsteorier om, hvordan udbruddet opstod.

Eksempelvis skydes skylden på Bill og Melinda Gates Foundation, som benytter adskillige Microsoft-milliarder til at bekæmpe sygdomme verden over.

Andre teorier lyder, at coronavirus er skabt af enten CIA eller den kinesiske regering som et biokemisk våben, at Kina skjuler det reelle tabstal eller at verdenssamfundet nedtoner faren ved virusset.

En Twitter-profil har fået mere end 140.000 likes for et opslog, hvor det påstås, at op mod 65 millioner kan dø af coronavirus, hvilket ikke er sandt.

Men hvad der formentlig er væsentligst i rapporten, er, at meget tyder på, at der er tale om en koordineret aktion. Washington Post citerer nemlig rapporten for, at den store mængde misinformation er et resultat af 'uaftentisk og koordineret aktivitet'.

Og for at få et indblik i hvor stort et omfang misinformationen udgør, så fastslår rapporten yderligere, at de mange tweets med falske påstande om coronavirus udgør syv procent af det samlede antal tweets, som den amerikanske regering har overvåget i perioden på tre uger.

Men det stopper ikke her.

For i næsten samme moment ser det også ud til, at der samtidig blev lanceret et stort, koordineret angreb med spammails i forskellige lande.

Et af de eksempler, som hjemmesiden Techcrunch nævner, er fra Japan. Her modtog mange en e-mail, der udgav sig for at være fra den japanske stat.

I mailen blev modtageren umiddelbart informeret om coronavirus-udbruddet, men i stedet blev en trojansk hest downloadet på modtager-computerne.

Hvad der yderligere ser ud til at gøre rapporten fra det amerikanske udenrigsministerium endnu mere opsigtsvækkende, er, at de mange tweets med misinformation ser ud til at være dukket op stort set samtidig med, at stribevis af nye hjemmesider med henvisning til netop coronavirus er fremkommet.

Tidligere har Check Point Software - et online sikkerhedsfirma - været ude og advare mod mange af de nye hjemmesider, som for alvor ser ud til at have vundet frem fra 13. januar i år.

Sådan ser en konspirationsteori om coronavirus ud på Twitter.

Flere af hjemmesiderne ser umiddelbart ud til at stamme fra Rusland, og i et eksempel kunne man læse på en side, at de tilbød 'den bedste og hurtigste' test af coronavirus til en pris på omkring 300 dollar.

Hvor de mange Twitter-bots, som spreder misinformation om coronavirus, stammer fra, står ikke klart. Men tidligere er Rusland blevet sat sammen med historier om angreb fra Twitter-bots i andre sammenhænge.

Hos flere af de store amerikanske sociale medieplatforme har man allerede taget skridt for at forhindre spredning af misinformation om coronavirus.

Således har blandt andet repræsentanter fra Facebook, Amazon og Twitter holdt møde med verdenssundhedsorganisationen WHO for at blive klædt bedre på til at bekæmpe mængden af misinformation om coronavirus, der allerede har dræbt mere end 2.950 på verdensplan.