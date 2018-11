Medielicensen omlægges gradvist til skatten. Snart venter der 2,4 millioner danskere et brev om processen.

Går man og er trist over størrelsen på den halvårlige opkrævning af medielicens, vil der komme en god nyhed i ens e-boks inden for de næste uger.

Alle danskere, der er tilmeldt medielicensen, får nemlig et digitalt brev om, at beløbet nedsættes med 600 kroner i 2019.

I alt sendes 2.400.000 breve ud om de kommende års planer for licensen, oplyser DR.

Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal der ikke længere betales licens - det vil i stedet ske over skatten.

Det sker som et resultat af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra juni.

- Borgerne vil opleve, at regningen bliver mindre, og på den her måde imødekommer vi blandt andet spørgsmål om, hvorfor beløbet er anderledes, forklarer Rikke Sloth, leder af DR Licens- og Programservice.

Mere konkret er planen følgende:

I år er medielicensen på 2527 kroner, og fra 2019 skæres der 600 kroner af den, så der skal betales 1927 kroner.

Dermed kommer 71,5 procent af finansieringen af public service i 2019 fra licensen, mens den resterende del kommer via skatten, skriver DR.

De kommende år reduceres licensen yderligere, indtil den er helt udfaset i 2022.

Hvor meget den enkelte skal betale i 2020 og 2021, vil først blive fastlagt i henholdsvis 2019 og 2020.

Udfasningen af licensopkrævningen kommer dog ikke til at betyde, at såkaldte sortseere kan vide sig sikre de kommende år.

Der vil således fortsat blive ringet til folk, der ikke er tilmeldt medielicensen for at sikre, at alt er, som det skal være, ligesom licensinspektører fortsat kører rundt i hele landet, fortæller Rikke Sloth.

- Vi har fortsat en rolle i at opkræve licensen de næste tre år, fuldstændig som vi plejer, siger hun.

Den meget omtalt medieaftale gælder for perioden 2019 til 2023 og har også betydet nedskæringer hos DR, samt at Radio24syv's hovedsæde skal placeres vest for Storebælt.

/ritzau/