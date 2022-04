Det ser måske ikke ud af så meget. Det ligner mest bare to containere stablet på hinanden med en masse dimser og dutter.

Men de to containere har faktisk længe været et ønske for Odense Kommune – og med hjælp fra en milliondonation fra Meta, moderselskabet bag Facebook, bliver drømmen snart en realitet.

Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Og tanken med de to containere er, at det skal fungere som undervisningsmiljø for elever i 7-10 klasse og på ungdomsuddannelserne i Odense. Her skal de unge elever lære om genbrug og bæredygtig energi. Derfor skal containerne også hedde Genbrugsfabrikken.

»At passe på klimaet og miljøet er de voksnes ansvar, men jeg ved, at unge mennesker står parate til at være med, når det handler om at passe klodens ressourcer. Jeg tror på, at kommende generationer kommer til at skabe vækst og værdi på nye bæredygtige måder, og hvem ved, hvad det næste bliver?« lyder det fra børn- og ungerådmand Sussanne Crawley (RV).

Meta har doneret i alt 2,45 millioner til etableringen af Genbrugsfabrikken, og nogle af pengene skal også bruges til undervisningsudstyr.

»Ved at støtte initiativer som Genbrugsfabrikken har vi mulighed for at være med til at give konkret viden om, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt og passe godt på klimaet i fremtiden,« siger Lisa Sig Olesen, der er Nordic Community Development Manager i Meta.

I den ene af de to containere kommer de odenseanske elever til at arbejde med at genanvende plastaffald, som de selv indsamler.

Her kan de smadre og rense plastikken for derefter at genbruge den til nye produkter. Til det kommer der blandt andet til at være en 3D-printer. I samme container kan eleverne også have et læringsforløb om vind- og solenergi, som fabrikken selv kommer til at producere på toppen.

I den anden container skal der være et værksted, hvor gamle metaldele kan støbes til nye.

»Jo mere de selv kan få fingrene i det med at genanvende materialer eller producere energi, jo lettere er det for dem at gå tilbage til skolen eller deres familie og gøre deres drømme og idealer om en mere bæredygtig verden til virkelighed,« siger Carsten Djursaa, der er leder af UngOdense.

Genbrugsfabrikken skal efter planen stå klar i 2024.