Selvom man vinder, vinder og vinder på at spille, så er det ikke altid ensbetydende med, at man lever et nemt liv.

Det kan millionæren og bettingekspert Benjamin Leander skrive under på.

For selvom han i dag er blevet millionær på at odds og samtidig har kontrol over sit forbrug, så har det været en lang vej for Benjamin Leander.

I DR-podcasten 'Dan Rachlin og ludomanien - Sandhedens time' indrømmer han nemlig, at han tidligere var ludoman. Eksempelvis beskriver Benjamin Leander, at han på enkelt dag for fem år siden tabte 900.000 kroner på betting.

Sådan var reaktionen, da Benjamin Leander i oktober sidste år blev millionær - mens han stod i Netto. Privatfoto.

»Det var et usundt forhold til gambling, fordi jeg spillede på ting, jeg i bedste tilfælde ikke vidste noget om. Jeg spillede på desperation og adrenalinen og ikke på gennemarbejdet og researchpræget spil. Jeg havde ikke nogen stopknap. Hånden styrede musen, og hjernen forholdt sig passivt, selvom alle alarmklokker ringede,« siger han til B.T.

Endvidere forklarer Benjamin Leander, at han til sidst kom ud på et plan, der langt fra var hensigtsmæssigt.

To uger før sit bryllup, hvor maden skulle betales, endte han med at bruge tusinde kroner af madpengene på spil. Penge, som hans forældre bidrog med til brylluppet.

Til sidst fik han sin daværende kone til at styre økonomien og de store indsatser, hvilket han beskriver som vendepunktet.

»Jeg vidste, at spillet var slut. Jeg gik til bekendelse og sagde, at jeg havde fucket op. Og hun havde min ryg. Det gav en følelse af tryghed og tilgivelse.«

Alt dette ligger år tilbage, og i dag betragter han sig selv som kontrolleret ludoman, hvor 'han spiller det, han har råd til at tabe'.

Indimellem indrømmer Benjamin Leander da også, at trangen til at spille videre er stor.

Men i dag sidder der en stopklods. Benjamin Leanders søn.

»Der sker noget ved en, når man bliver far. Det er svært at forklare, men når du kigger på et billede af din søn, er der noget, som siger 'tag dig sammen, for din søn skal vokse op i trygge rammer, uden at bekymre sig om far kan betale husleje'.«

Benjamin Leander spiller stadig for store beløber, og tidligere på måneden vandt han sågar én million kroner på at spille.

Ikke desto mindre ønsker han også at fortælle den svære historie bag gambling.

»Jeg har også et ansvar på mine skuldre. Jeg beskæftiger mig også med at rådgive andre, og der handler det ikke kun om at fortælle den fede historie. Betting skal være sjovt, og det er vigtigt at understrege, at det er det ikke, hvis man taber mere, end man har råd til.«