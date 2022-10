Lyt til artiklen

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) står i spidsen for Danmarks første energiø.

Men det ser ud til at blive en historisk dyr fornøjelse for landets 3,3 millioner elkunder, der kæmper med energikrisens skyhøje elpriser.

Det skriver Finans.

I en skriftlig orientering til Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg understreger klima- og energiminister Dan Jørgensen, at den kommende opkobling af Energiø Bornholms havvindmøller til elnettet ventes at medføre en regning til virksomheder og private elkunder på den nette sum af 13,9 milliarder kroner.

»Konkret består projektet af etableringen af en 245 km jævnstrømsforbindelse mellem Bornholm og Sjælland og etableringen af to 400 kW-stationer med omformeranlæg på henholdsvis Bornholm og Sjælland,« fremgår det ministerens brev til udvalget.

De 13,9 milliarder kroner bliver altså Danmarks andel af regningen for elforbindelsen, da man i juli indgik en aftale med Tyskland, som betyder, at Energiø Bornholm også kobles til det tyske elnet. Dermed går den oprindelige aftale fra 16,9 milliarder kroner til cirka 13,9 milliarder kroner uden risikoomkostninger.

13,9 milliarder kroner svarer til, at hver elkunde over tid står til at betale i alt 4.200 kroner til den fremtidige energiø, der ventes at få en samlet effekt på 3 gigawatt (GW).

Det svarer til opstillingen af 200 gigantiske havmøller hver på 15 megawatt (MW).

Regningen kommer dog ikke ind af brevsprækken som girokort. I stedet vil betalingen til den kommende energiø indgå i de løbende eltariffer, som elkunder de kommende år skal betale til Energinet for at varetage driften og udbygningen af det overordnede elnet i Danmark.

Det fremgår ikke, hvordan man forventer at eltarifferne vil se ud.

Den tidligere minister Mogens Lykketoft (S), der er formand i Energinet, forventer, at Energinet sender 1,6 milliarder kroner tilbage til danskerne med tarifnedsættelser, der trækker elpriserne ned, i løbet af næste år.

»Vi bruger i 2022 1,2 milliarder kroner på at forbedre udlandsforbindelser, men vi indstiller faktisk til at bruge et større beløb på 1,6 milliarder kroner til at holde tarifferne nede. Det er en god halvdel, der går til tarifreduktion,« siger Mogens Lykketoft.