Direktøren i Nationalbanken, Christian Kettel, har det seneste år haft en månedsløn på 358.000 kroner.

Og regner man det om til en årsløn, ligger vi helt i toppen for offentligt ansatte, hvad angår løn, skriver Finans.

Svimlende 4,3 millioner kroner lyder direktørens løn på i de 11 måneder, han har besat posten.

Det er væsentligt mere, end eksempelvis statsminister Mette Frederiksen og departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, tjener.

De tjener henholdsvis 1,7 og 2,4 millioner kroner.

I Nationalbankens regnskab, som blev præsenteret onsdag, fremgår det, at direktionen, som tæller tre personer, har tjent godt og vel 11 millioner kroner samlet.

Christian Kettel sagde på et pressemøde onsdag, at Nationalbanken det seneste år har landet et overskud på 10,8 milliarder kroner.

Blandt andet fordi, der har været en stor forskel på renteniveauet mellem Danmark og resten af Europa, hvilket har været godt for Nationalbanken.

»De pengepolitiske renter i Danmark har været lavere end valutareservens placeringsrenter i det europæiske pengemarked. Derfor har der været positiv indtjening på tværs af forrentede aktiver og passiver,« oplyser Nationalbanken i regnskabet, hvor det tilføjes, at man forventer overskud de kommende år.

Nationalbanken forventer desuden, at overskuddet fortsætter de kommende år. Dog ikke på niveau med 2023, lyder det.

Overskuddet er noget af en kontrast til 2022, hvor man havde et underskud på 8,6 milliarder kroner.