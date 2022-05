I fredags mødte flere af medarbejderne hos milliardkoncernen Stibo Group ind til en nedslående melding.

Virksomhedens bestyrelse havde nemlig besluttet, at der skulle sorteres ud i medarbejderstaben, og det betød, at to fra topledelsen mødte ind til en fyreseddel.

Stibo Groups administrerende direktør, Sten Dyrmose, og økonomichef, Søren Strøm. Det skriver Finans.

Fyringen, som er sket med øjeblikkelig virkning, er begrundet med, at ledelseslaget i virksomheden godt kan undværes.

»Det er skidt, hvis en virksomhed har for lidt ledelse, men det er måske værre, hvis den har for meget. Det er en afvejning af, at tingene kunne køre ligeså godt uden det øverste lag,« sagde bestyrelsesformand Per Asmussen om fyringen til mediet.

Det er derfor også kun topledelsen, der er berørt af ændringerne i Stibo Group, idet der ikke er sket andre rokader i virksomheden.

Det forklarer Per Asmussen med, at virksomheden ønsker en fladere struktur med en højere effektivitet, og derfor skal virksomhedens datterselskaber i stedet referere direkte til bestyrelsen.

Sten Dyrmose har været ansat som administrerende direktør i virksomheden i knap et år, hvor Søren Strøm kom til i 2020.

Stibo Group arbejder inden for software og har desuden de tre datterselskaber Stibo Systems, Stibo Complete og Stibo DX.