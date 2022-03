Milliarderne fosser ud af Leo Pharma.

Den danske medicinalvirksomhed kom ud af 2021 med et underskud på 4,9 milliarder.

Men det er ikke noget topledelsen lider under, afslører virksomhedens regnskab for 2021 ifølge Finans.

Den tidligere topchef, Catherine Mazzacco, der sagde op i 2021, fik 25 millioner kroner med ud ad døren.

Pengene var en fratrædelsesgodtgørelse, hvor en uspecificeret del af summen også tæller almindelig aflønning.

Leo Pharmas bestyrelsesformand, Jesper Brandgaard, fortæller, at det var en aftale truffet mellem bestyrelsen i Leo Pharma og Catherine, der gjorde, at hun fik så stort et beløb med sig, på trods af hun ikke blev fyret.

Udover den store pose penge til Catherine Mazzacco, der nåede at få to år på posten, så er flere millioner også blevet delt ud som bonusser til andre topfolk i ledelsen.

Koncerndirektionen fik, udover deres faste løn, pension med mere, også 31 millioner kroner til deling.

Det fik de samlede omkostninger til ledelsesaflønningerne op på 114 millioner kroner. Året før lå ledelsesaflønningerne på 90 millioner.

Finans har spurgt den fungerende administrerende direktør i Leo Pharma, Anders Kronborg, hvordan ledelsen kan få millionbonusser efter så stort et underskud i virksomheden.

»Størstedelen af det nævnte beløb er en del af et fastholdelsesprogram for både nuværende og afgåede medlemmer af ledelsen, som for tre år siden blev sat af den daværende bestyrelse i forbindelse med at fastholde medlemmer i en periode med store ændringer,« lyder det fra Anders Kronborg til mediet.