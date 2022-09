Lyt til artiklen

Der kan være otte milliarder på vej til Danmark i manglende udbytteskat.

Det står klart, efter at Sanjay Shah og en række andre andre selskaber har tabt en civil retssag i Dubai.

Det skriver DR.

Det sker kun få dage efter, at danske myndigheder led nederlag i forsøget på at få den mistænkte hovedbagmand i udbyttesagen udleveret til Danmark.

DR skriver, at Danmark – mens udleveringssagen har stået på – sideløbende har forsøgt at få nogle af de mange milliarder tilbage i statskassen og ud af hans hænder gennem et civilt søgsmål.

Og Skattestyrelsen bekræfter over for DR Nyheder, at de har vundet den civile sag.

»Skattestyrelsen har med tilfredshed noteret sig dommens resultat og er glad for, at der nu er truffet afgørelse i forhold til en af udbyttesagens centrale aktører.«

Kendelsen kan dog ankes, og pengene er endnu ikke på danske hænder.

