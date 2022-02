Den danske milliardær Michael Antitsch Mortensen døde forleden 'uventet og pludseligt' i en alder af 49 år.

Nu takker hans familie for de kondolencer, man siden har modtaget.

Det gør familien i en udtalelse, der er sendt ud som en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen oplyses det desuden, at den danske forretningsmand døde af et pludseligt hjertestop under en forretningsrejse til Schweiz i mandags den 31. januar.

»Vi er i dyb sorg over, at Michael pludselig er blevet taget fra os. Han var på alle måder et fantastisk og kærligt menneske,« lyder det i udtalelsen:

»Vi vil gerne takke for alle de varme og kærlige hilsner, som familien har modtaget de seneste dage. Vi vil samtidig bede om, at pressen og offentligheden viser forståelse for og respekterer, at vi gerne vil have ro til at bearbejde tabet af Michael.«

Det var sent mandag aften, det blev meldt ud, at Michael Mortensen, der var bestyrelsesformand og storaktionær i selskabet Flügger, var gået pludseligt bort.

»I mange år har Michael været et personligt forbillede for mig. Han har været en kæmpe støtte både personligt og professionelt,« udtalte Flügger-direktør Sune Schnack i den forbindelse:

»Han vil i den grad blive savnet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til Michaels familie og hans nærmeste.«

I en pressemeddelelse lød det desuden fra koncernen M+, som forretningsmanden stod bag, på vegne af familien, at dødsfaldet var sket 'uventet og pludseligt'.

Da Økonomisk Ugebrev for få måneder siden lavede den årlige liste over Danmarks rigeste personer, blev Michael Antitsch Mortensen indekseret på en 67.-plads med en formue på 2,7 milliarder kroner.

Pengetanken var ikke mindst blevet fyldt op på grund af kæmpestore salg af selskaberne Huscompagniet og Casa, der begg blev afhændet til kapitalfonde for trecifrede millionbeløb.

Michael Antitsch Mortensen flyttede for et par siden til Aarhus med sin hustru og to børn.