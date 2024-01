Han var selv med til at stifte virksomheden i 1991.

Men nu er det slut for danske Bo Jesper Hansen, der trækker sig som formand for bestyrelsen for det svenske biotekselskab Swedish Orphan Biovitrum (Sobi).

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse, hvor det lyder, at helbredsmæssige årsager ligger til grund.

»Vi beklager, at Bo Jesper er nødt til at træde tilbage, og vi takker ham for hans værdifulde bidrag til Sobi«, siger Annette Clancy, Sobis kommende bestyrelsesformand.

Bo Jesper Hansen var med til at stifte Sobi – som dengang hed Swedish Orphan – i begyndelsen af 90erne.

I 1998 blev selskabet købt. Bo Jesper Hansen blev administrerende direktør og beholdt som den eneste af de fem stiftere sine aktier. Den stilling beholdt han indtil 2010, hvor virksomheden fusionerede med det svenske biotekfirma Biovitrum. Herefter overgik han til rollen som bestyrelsesformand.

Seks år senere sagde han for første gang farvel til sit livsværk, da han solgte alle sine aktier – et salg, der gjorde ham til milliardær.

I 2022 fik han dog mulighed for at vende tilbage som bestyrelsesformand, og det kunne han ikke sige nej til.

»Jeg blev opfordret til det, og det er jo min baby, så det er svært at sige nej til. Jeg bliver jo glad for, at de mener, at jeg kan bidrage med noget igen, og at jeg kan være med til at forstærke firmaet yderligere,« forklarede han dengang til Børsen.

Sobi gør sig især i lægemidler inden for hæmatologi, immunologi og speciallægebehandling. Virksomheden har 1.800 medarbejdere i Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Asien og Australien.

I 2022 havde Sobi en omsætning på 18,8 milliarder svenske kroner.