Når danske politikere de seneste dage har stået i kø for at revse Donald Trump, efter han aflyste sit statsbesøg i Danmark og langede ud efter Mette Frederiksen på Twitter, har det været en pinlig omgang at følge med i.

Sådan lyder det fra rigmanden Lars Seier Christensen, der langer kraftigt ud efter reaktionerne fra danske politikere.

»Det er hele det borgerlige hylekor, der er på banen. Det er så utrolig pinligt og uprofessionelt, at Rasmus Jarlov og Søren Espersen skal opføre sig på den måde,« siger Lars Seier Christensen til Weekendavisen med henvisning til, at de to politikere har langet hårdt ud efter Trumps forslag om at købe Grønland.

Lars Seier Christensen mener, at der har været en stor trang til at svine Donald Trump til.

Erhvervsmanden Lars Seier Christensen mener, at danske politikere har ageret pinligt under konflikten mellem Donald Trump og Mette Frederiksen. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Erhvervsmanden Lars Seier Christensen mener, at danske politikere har ageret pinligt under konflikten mellem Donald Trump og Mette Frederiksen. Foto: LINDA KASTRUP

Og så mener han, at det har været bemærkelsesværdigt at følge, hvordan danskerne pludselig har haft affekt for grønlænderne, efter Donald Trump luftede tankerne om at købe Grønland.

Han mener ikke nødvendigvis, det er god idé at sælge Grønland til USA, men:

»Det er helt bizart at se, hvordan alle nu slår ring om grønlænderne, som vi ellers ikke har behandlet særligt godt. Måske er de bedre tjent med, at der er seriøse, amerikanske interesser på Grønland, som også kan udvinde råstoffer og gøre noget for befolkningen,« siger Lars Seier Christensen.

Allerede kort efter, det kom frem onsdag, at Donald Trump havde aflyst sit statsbesøg til Danmark, fordi Mette Frederiksen havde afvist idéen om at sælge Grønland, var Lars Seier Christensen ude med riven.

’Egentlig kan jeg godt forstå ham – vores politikere opfører sig som en flok provinsielle klaphatte ved at afvise alt uden fjerneste overvejelse, omtanke eller blot viden om, hvad der egentlig bliver foreslået’, skrev Lars Seier Christensen blandt andet på Facebook.

Weekendavisen har været i kontakt med både Rasmus Jarlov og Søren Espersen.

Søren Espersen (DF) afviser, at hans kommentarer har været for meget og forklarer, at han blot har givet udtryk for det, som andre 'rigtige borgerlige' mener.

Rasmus Jarlov (K) har også svært ved at se det problematiske i at sige fra overfor et forslag om at købe Grønland.