Sæler i Nordsjælland bliver spottet oftere, og hvis man er naturentusiast er det et fantastisk syn, når en sæl kommer frem. Desværre var Mille Madsens seneste sæl-fund i Ålsgårde ikke en fornøjelse.

»Jeg blev rigtig harm, da jeg så den ligge død i vandkanten. Det er jo et ret nuttet dyr, og de er meget søde at se på. Med det syn vi mødte, så får man rigtig ondt i hjertet,« fortæller 42-årige Mille Madsen, som så sælen sammen med en kollega.

Fra Mille Madsens arbejdsplads i Ålsgårde i Norsjælland kan man se vandet, og her har de hygget sig med at se sæler en gang imellem fra vinduet. Fundet af den døde sæl, fik Mille Madsens sind i kog, ikke på grund af, at den var død, men på grund af dødsårsagen.

»Min kollega og jeg gik ned til den for at se, om den var i live. Da vi kommer ned til sælen, så puffer vi lidt til den, og der opdager vi, at den har et dødsblik i øjnene. Med det samme får jeg øje på det skudhul, den har i nakken og bliver forarget, for jeg synes ikke man bare skal skyde dyr,« konstaterer Mille Madsen.

Denne sæl, blev fundet skudt i Ålsgårde i Nordsjælland af Mille Madsen. Hun er bekymret for, om der er nogen der har skudt den uden tilladelse. PRIVATFOTO: Mille Madsen

Mille Madsen kender ikke årsagen til, at sælen er blevet skudt, men hun mener, at det er dybt forkasteligt. Selvom sæler er fredet i Danmark, så er der lovhjemmel til at skyde dem ifølge Niels Worm fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

»Sagen er, at hvis sæler begynder at påvirke et erhvervsfiskeri, og man har en tilladelse, så kan fiskere benytte sig af det vi kalder en regulering. Her kan erhvervsfiskere med tilladelse skyde sælerne, for at undgå, at sæler ødelægger deres fiskegarn og udstyr. Man skal først prøve at skræmme den væk på anden vis, og hvis man skyder dem, så skal det være indenfor 100 meter af ens erhvervsudstyr. «

»Når vi finder sådanne sæler, så giver vi dem til forskning, så de kan undersøge dens leveforhold, det er ren rutine. Vi kan så konstatere, at den ikke er skudt, hvor den er blevet fundet. Skudte sæler kan drive langt med havstrømmen. Så mit bud er, at den ikke er blevet skudt der. Det bliver en svær opgave, at finde ud af, om der er foregået noget ulovligt eller om det er sket efter reguleringsprincippet.«

For Mille Madsen er det dog ikke nok, så derfor er hun selv gået i gang med at finde svar, angående den døde sæl.

Det var Mille Madsen, som fandt sælen på stranden. Hun troede først, den var levende, men ved nærmere inspektion, så hun et skudhul i hovedet på den. PRIVATFOTO: Mille Madsen

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi får nogle svar omkring den her sæl. Jeg synes ikke bare, vi kan skyde dyr, specielt når de er fredet. Derfor har vi i det firma, jeg arbejder for, udlovet en dusør på 5.000 kroner, til dem der har nogle oplysninger.«

I området har de lagt mærke til, at der er opsat fiskenet, så der kan være en fisker i nærheden, der har kendskab til den skudte sæl.

»Jeg mener, at vi mennesker låner dyrenes natur, så vi skal være bedre til at passe på den og ikke skyde den uden nogen grund. Det er ulovligt,« mener Mille Madsen, der håber på, at nogen ligger inde med oplysninger.

Hvis der er tale om, at sælen er dræbt uden grund, så står man ifølge Niels Worm fra Naturstyrelsen til at modtage en politianmeldelse.