Som mange andre steder i landet har larver, der senere udvikler sig til møl, indtaget både buske og træer i Odense. Her har man særligt problemer med buksbomhalvmøl.

De sidder på – som du nok havde gættet – buksbom og æder planten, der ofte ikke overlever. Det er frustrerende for haveejerne, som efter flere forsøg har fundet et vidundermiddel: De dør, hvis man hælder håndsprit på dem. Det fortæller de til TV 2 Fyn.

Men spørger man Miljøstyrelsen, der administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, så mener de bestemt ikke, at det er en god idé.

»Man må ikke bruge noget som pesticid, som ikke er godkendt til formålet – altså heller ikke andre bekæmpelsesmidler som håndsprit,« siger Charlotta Amalia Wallensten, der er kontorchef i Pesticider & Biocider i Miljøstyrelsen.

Samtidig udgør det en stor brandfare at hælde sprit ud i naturen. Og følger man ikke reglerne, så kan man få en bøde for det.

B.T. har tidligere talt med Hans Peter Ravn, der er biolog og lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han fortæller, at larverne er ufarlige for mennesker.

Han anbefaler, at man forsøger at spule larverne væk, så snart man opdager de små pupper tidligt på foråret.

Det skal enten gøres med koldt vand fra haveslangen eller – endnu bedre – en højtryksspuler.