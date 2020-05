Samtidig er der sendt en lang række indskærpelser om ophør af markedsføring for produkter under coronakrisen.

Miljøstyrelsen udstedt 15 påbud om tilbagekaldelse af desinficerende produkter fra forhandlere og forbrugere under coronakrisen.

Det viser tal, styrelsen har udtrukket.

Det kan eksempelvis dreje sig om håndsprit, som er en populær vare i denne tid.

Produkter kan tilbagekaldes, hvis de eksempelvis indeholder stoffer, der fremkalder allergi.

To virksomheder fik i midten af april påbud om at tilbagekalde to produkter, fordi de indeholdt stoffet PHMB.

Det skete, fordi stoffet udgør en "uacceptabel risiko for human sundhed og miljø".

Der er samtidig sendt 20 indskærpelser om at stoppe med at markedsføre visse produkter.

Derudover modtager styrelsen mange henvendelser om sager, som man allerede har behandlet eller er i gang med at behandle.

Miljøminister Lea Wermelin (S) bad i marts Miljøstyrelsen om at dispensere fra EU-krav. På den måde kan flere virksomheder få lov at producere håndsprit.

Det skyldtes massiv efterspørgsel og mangel på de bakterie- og virusdræbende midler.

Danskerne har nemlig under coronakrisen i høj grad hamstret håndsprit. Butikkerne har fra starten af krisen meldt om stor interesse, og flere steder har der været udsolgt.

De slækkede krav betyder, at leverandøren ikke behøver at være på en særlig EU-liste for at få lov at sende produkter på markedet.

Men håndsprit skal stadig godkendes af Miljøstyrelsen, som kan vælge at forhindre salg.

Ministeren meddelte torsdag, at hun ville styrke kontrollen med salget, netop for at sikre, at farlige produkter ikke bliver solgt i butikkerne.

Det skal ske gennem en fysiske besøg hos forhandlere fra Miljøstyrelsen.

- Håndsprit er vigtigt for at undgå spredning af smitte, men vi har desværre set i kontrollen, at flere typer hånddesinfektion ikke overholder reglerne.

- Hvis produkterne ikke virker, så giver de falsk tryghed og kan i værste fald gøre skade. Derfor skruer jeg op for kontrollen, så Miljøstyrelsen udvider kontrollen med besøg i butikker, lød det torsdag fra Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

/ritzau/