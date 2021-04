Miljøorganisationen Deutsche Umwelthilfe har fået nok. Og det kan gå ud over danske grænsehandel.

»Store dele af naturen i det dansk-tyske grænseområde flyder med dåseaffald. Salget af så mange øldåser som muligt, synes åbenlyst vigtigere end at beskytte miljøet,« siger vicedirektør Barbara Metz.

Så nu skal der ske noget. Den magtfuld tyske miljøorganisation har derfor indledt en klagesag ved retten for at få stoppet salget af pantfri dåser i grænsehandlen, så de ender i et retursystem fremfor i naturen.

Deutsche Umwelthilfe har indledt sagen i Slesvig-Flensborg Amt – det er her de store grænsebutikker, som flittigt besøges af især danske forbrugere, ligger.

Og det er altså her, at de skandinaviske forbrugere henter størstedelen af de 650 millioner dåser, der årligt bliver slæbt over grænsen. Og de er altså pantfri.

Miljøorganisationen henviser til, at tysk lov forbyder at sælge dåser til privatpersoner uden at opkræve pant. Samme lov har dog en undtagelse netop i forhold til grænsehandlen, hvor eksempelvis danske kunder kan udfylde en såkaldt eksporterklæring og derved slippe for panten.

Det er det paradoks, som Deutsche Umwelthilfe nu vil have afklaret en gang for alle. I en pressemeddelelse lyder det, at man allerede 12. januar i år havde opfordret Slesvig-Flensborg Amt til at gribe ind.

Intet er dog sket siden, og derfor er sagen nu taget til retten.

Deutsche Umwelthilfe meddeler videre, at man er klar til at lægge sag an i andre amter ved grænsen for også her at få stoppet salget af pantfri dåser.