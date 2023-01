Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et amerikansk fragtskib losser mandag morgen militært isenkram fra USA af på havnen i Aarhus.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at Aarhus Havn er blevet valgt som ny transithavn for såkaldt værtsnationsstøtte til USA.

Det betyder, at havnen vil modtage militært isenkram fra USA, som skal videre til NATO-operationer i Europa.

Værtsnationsstøtten handler om, at køretøjer, militært udstyr og soldater fra NATO-lande får hjælp fra Danmark til hurtigt og effektivt at komme videre syd- og østpå.

I pressemeddelelsen skriver Forsvaret, at hurtig og smidig deployering – altså samling og spredning af styrker – gennem Danmark er afgørende for, at NATO troværdigt og robust kan demonstrere sin evne til at forstærke alliancepartnere i Østeuropa.

Derfor har Forsvaret fokus på at støtte og sikre såkaldt 'allieret deployering' gennem Danmark i tæt samarbejde med USA.