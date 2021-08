»Angst, vrede og meningsløshed.«

Det er blot nogle af de følelsesmæssige tilstande, der i øjeblikket viser sig hos flere af de tidligere danske udsendte.

Reaktionerne kommer i kølvandet på, at lande som Danmark har trukket deres tropper ud af Afghanistan, hvor Taliban indenfor den seneste uge har generobret magten efter 20 år.

En situation, der har fået adskillige danske krigsveteraner til at rase og genoverveje, om deres udsendelse, hvor de satte deres eget liv på spil, egentlig har været dét værd.

Ifølge Anne Seehausen Hansen, som er chef for Militærpsykologisk Afdeling i Veterancentret i Ringsted, er det ikke atypisk, at de tidligere udsendte er påvirket i denne tid.

Foto fra Kabuls lufthavn, hvor folk prøver at flygte. Foto: STRINGER Vis mere Foto fra Kabuls lufthavn, hvor folk prøver at flygte. Foto: STRINGER

Hun fortæller nemlig, at den aktuelle situation i Afghanistan kan medvirke til at tilbagekalde oplevelser, som udsendte kan have haft i krigsområder, samt fremkalde følelser som angst, tristhed og vrede.



»De (danske soldater, red.) kan blive påvirket i den forstand, at de kan reaktivere minder fra deres tid som udsendt. Nogle vil kunne opleve det i sådan en grad, at de har behov for professionel hjælp,« fortæller Anne Seerhausen Hansen til B.T.

Derfor påpeger hun også, at de udsendtes reaktioner kan variere alt efter, hvilke oplevelser den enkelte har med i bagagen.

Én kan have brug for professionel hjælp, en anden kan have behov for en lang løbetur, og en tredje vil rase ud på Facebook Anne Seehauser Hansen, chef for Militærpsykologisk afdeling hos Veterancentret i Ringsted

I værste fald kan det dog betyde, at der er risiko for udvikling af belastningsreaktioner som PTSD og depression, som cirka ti procent af danske soldater får konstateret efter udsendelse, vurderer Veterancentret.

Hvad Talibans magtovertagelse og den nuværende situation i Afghanistan kan komme til at betyde for de danske krigsveteraners psykiske tilstand, er uvis.

Men på Veterancentret er man allerede forberedt på, at der kan komme større efterspørgsel på psykologhjælp end normalt.

»Vi står i en helt ny situation. Vi ved, at vi kan få travlt, og vi står derfor klar til at tilkalde ekstra bemanding døgnet rundt, hvis der skulle blive brug for det,« lyder det fra Anne Seehausen Hansen, som er chef for Militærpsykologisk Afdeling på Veterancentret i Ringsted.

Som det ser ud lige nu, er antallet af henvendelser dog ikke højere, end det plejer at være. Men de følger situationen tæt og opfordrer til, at man skal tale med nogen, hvis man oplever reaktioner på den aktuelle situation.

»Vi er specialiserede indenfor lige netop det område, og vi er derfor fortrøstningsfulde ved situationen,« afslutter Anne Seehausen Hansen.