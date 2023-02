Lyt til artiklen

Det kommer til at gøre en afgørende forskel, at Tyskland, Frankrig, Storbritannien, USA, Norge og andre vestlige lande nu sender topmoderne kampvogne, pansrede mandskabsvogne og missilsystemer til Ukraine.

Sådan lyder vurderingen fra den norske militærekspert Geir Hågen Karlsen, oberstløjtnant ved Forsvarets højskole i Norge.

»Med disse nye våben kan ukrainske enheder slå igennem den første frontlinje og omringe russerne eller afskære dem i stedet for at nedkæmpe dem én for én på slagmarken,« siger han til norske Dagbladet og uddyber:

»Ukrainerne har bedt om 300 kampvogne og flere hundrede pansrede mandskabsvogne. Hvis de får det, kan de vende det fra at være en forsvarskrig til at befri okkuperede områder. Det kan udgøre hele forskelle.«

Det er topmoderne Leopard-2-kampvogne som denne, der kan slå huller i russernes frontlinje, vurderer militærekspert. Foto: Daniel Karmann

Det er endnu uklart, om Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, får sit ønske om 300 moderne kampvogne opfyldt.

Men allerede nu ved vi, at Tyskland sender 14 topmoderne Leopard 2-kampvogne til Ukraine, Norge sender otte af samme slags, USA sender 31 Abrams-kampvogne, Storbritannien sender 14 Challenger 2-kampvogne, og Danmark, Tyskland og Holland har indgået en aftale om at sende mindst 100 Leopard 1-kampvogne til Ukraine, når de aldrende kampvogne er blevet gjort kampklar.

Dertil kommer lovninger på store mængder pansrede mandskabsvogne og topmoderne luftværns- og missilsystemer, der skal tage brodden af Ruslands gentagne missilangreb mod blandt andet Ukraines elværker og anden vigtig infrastruktur.

Lige nu er ukrainske soldater eksempelvis i Polen for at uddanne sig i at bruge det amerikanske Patriot-system, der betragtes som verdens mest moderne luftværnssystem.

Serviceman patrols in front of the Patriot air defence system during Polish military training on the missile systems at the airport in Warsaw, Poland February 7, 2023. REUTERS/Kacper Pempel Foto: KACPER PEMPEL

Hvornår de enkelte lande sender det militære udstyr til Ukraine er omgærdet af hemmelighedskræmmeri, da man ifølge Geir Hågen Karlsen vil undgå sabotageaktioner og angreb.

Ukraine har ifølge USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, siden krigens starter 24. februar sidste år modtaget våben og militært udstyr for cirka 350 milliarder kroner.

Mandag besøgte USAs præsident, Joe Biden, Volodymyr Zelenskyj i Kyiv. Det er ifølge politiske iagttagere et stærkt signal om, at USA står bag Ukraine så længe, det er nødvendigt.