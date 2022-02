700-800 danske soldater fra den første bataljon ved Gardehusarregimentet i Slagelse er efter Ruslands angreb på Ukraine tættere på at blive udsendt til den Polen eller Baltikum end tidligere varslet.

Sådan lyder det fra en af Danmarks førende militæranalytikere, Mikkel Vedby Rassmussen, dekan ved Københavns Universitet og tidligere leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat.

Den danske regering besluttede 9. februar at skærpe kampbataljonens beredskab, så den skal være udrykningsklar på én til fem dage i stedet for 30 dage som tidligere.

Og med det seneste døgns udvikling er beslutningen om udrykningen kommet tættere.

»Vi er nu så tæt på at sove med støvlerne på, som man kan være,« siger Mikkel Vedby Rasmussen og tilføjer:

»FNs generalsekretær har lige sagt (torsdag middag, red.), at Det Nordatlantiske Råd, der er Natos øverste organ, har aktiveret Natos kriseplaner, og det betyder blandt andet, at man kan sætte Nato-styrker i beredskab og udsende dem. Så ja, vi er rykket tættere på, at den danske bataljon bliver sendt ud.«

Den danske kampbataljon befinder sig ifølge flere kilder, som B.T. har talt med, lige nu i både Slagelse og Oksbøl i Sønderjylland, hvor der kan gennemføres øvelser med tunge våben.

Bataljonen er en såkaldt panserinfanteribataljon, som blandt andet er sammensat af pansrede mandskabsvogne, kampkøretøjer, fodsoldater, førstehjælpere samt topmoderne kommunikations- og opsporingsudstyr.

Hvis – eller når – Nato giver signal, vil den danske kampbataljon ifølge Mikkel Vedby Rasmussen formentlig blive sendt til det østlige Polen, der grænser op til Ukraine, eller til de baltiske lande, der også deler grænse med Ukraine.

Danmark gør klar til at sende 700-800 soldater afsted mod formentlig Polen eller Baltikum. Foto: Keld Navntoft Vis mere Danmark gør klar til at sende 700-800 soldater afsted mod formentlig Polen eller Baltikum. Foto: Keld Navntoft

»Den danske bataljon kan indgå i en Nato-kampgruppe med mekaniseret infanteri, der kan vise russerne, at her går grænsen, og den skal I blive på den anden side af.«

»De vestlige lande kommer ikke til at sende tropper til Ukraine. Vi vil gerne give ukrainerne våben og penge, men de vil ikke dø på ukrainske jord. Så vi kommer ikke til at se danske soldater i Ukraine,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Den danske bataljon kan operationelt blive udsendt flere måder.

Hvis det skal gå rigtig stærkt, kan materiel og mandskab principielt flyves afsted i amerikanske transportfly.

Mikkel Vedby Rasmussen vurderer imidlertid, at det mest sandsynlige scenario er, at personel flyves frem, mens de pansrede køretøjer tager landjorden gennem Tyskland.

»Hvis Rusland ender med at erobre hele Ukraine, så vil der stå russiske kampvogne ved den polske grænse. Sker det, vil Nato troppeopbygge her, ligesom det vil ske i de baltiske lande.«

Forsvarskommandoen har ingen kommentarer til den danske bataljons beredskab og dens nuværende placering.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Steen Kjærgaard, major i Hæren samt militærforsker og souschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier.

Han skriver i en sms til B.T.:

»Jeg kan ikke kommentere evt. igangværende danske operationer.«

Danmark har udover kampbataljonen udstationeret to F-16-fly på Bornholm samt gjort en fregat klar til at patruljere i Østersøen.