Sidste år blåstemplede Københavns Byret, at eks-hjerneforsker Milena Penkowa skulle fratages sin doktorgrad.

Hun ville ikke uden kamp give slip på sin doktorgrad.

Derfor gik den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa rettens vej, efter at Akademisk Råd ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet valgte at inddrage hendes doktorgrad.

Da Københavns Byret erklærede sig enig i Akademisk Råds afgørelse sidste år, ankede Milena Penkowa sagen til landsretten.

Men den omstridte forsker har siden opgivet at vinde sin doktorgrad - og dermed retten til at kalde sig dr.med. - tilbage.

Det oplyser Milena Penkowas advokat, Birte Rasmussen.

- Ankesagen er hævet, bekræfter Birte Rasmussen.

Baggrunden for beslutningen er, at Penkowa har søgt om tilladelse til, at statskassen betaler for retssagens omkostninger - såkaldt fri proces.

Men hun er ikke blevet bevilget fri proces, og derfor har hun i samråd med sin advokat besluttet at opgive sagen.

Penkowa blev frataget sin doktorgrad i 2017, fordi hun året forinden var blevet kendt skyldig i dokumentfalsk.

Dog blev hun frifundet for straf, fordi sagen var forældet.

Dokumentfalskneriet handlede om nogle rotteforsøg, som var beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Glia tilbage i 2000. Forsøgene indgik i en doktordisputats, som Penkowa indgav i 2003.

Den mødte dog kritik, og i forlængelse af det fremviste hun fire falske dokumenter til universitetets daværende rektor. Siden trak hun sin disputats tilbage og indleverede en ny i 2006.

Det var på baggrund af disputatsen fra 2006, at Milena Penkowa fik ret til at smykke sig med titlen dr.med.

Da Akademisk Råd tog doktorgraden fra Penkowa, lød forklaringen, at Penkowa aldrig havde fået lov at indlevere en ny doktordisputats i 2006, hvis falskneriet fra 2003 havde været kendt.

Ankesagen i Østre Landsret skulle behandles fredag i Østre Landsret, hvis striden altså ikke var blevet opgivet.

/ritzau/