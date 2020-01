Søndag byder på mest sol, mens byger og skyer sætter sit præg på fredagens og lørdagens vejr, oplyser DMI.

Mens regn og skyer indleder weekenden, kan hele landet se frem til en solrig søndag.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Martin Lindberg.

- Sidst fredag eftermiddag kommer der regn ind over Jylland, og hele landet får skyer og regn natten til lørdag.

- Lørdag bliver vejret ikke så godt. Der kommer en del byger, især i Jylland, og i løbet af dagen spreder bygerne sig til den østlige del, siger han.

Temperaturerne har den seneste tid været milde for januar, og det vil ifølge meteorologen fortsætte.

Fredag og lørdag ligger temperaturen mellem fem og otte grader, mens nattemperaturen vil ligge på mellem tre og seks grader.

- Selv om det bliver lidt køligere lørdag, bliver det ikke koldt, siger den vagthavende meteorolog.

Trods byger lørdag kan solen ifølge Martin Lindberg også dukke op flere steder i nedbørsophøret.

Natten til søndag klarer det op.

- Søndag har vi en kølig, tør luft. Det giver gode chancer for sol. Jeg regner med nogen eller en del sol, siger Martin Lindberg og tilføjer:

- Så weekendvejret bliver blandet, men især søndag bliver vejret fint.

Natten mellem søndag og mandag tager temperaturen et yderligere dyk.

- Vi kommer ikke under frysepunktet i løbet af dagen, men natten til mandag er der risiko for nattefrost, siger Martin Lindberg.

Januar har indtil videre været varm for årstiden. Gennemsnitstemperaturen for januar ligger på to til tre graders varme.

/ritzau/